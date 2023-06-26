Пригожин вперше прокоментував свій невдалий «похід на Москву» (відео)

Євген Пригожин наголосив, що місцеві жителі сподівалися, що «вагнерівці» вирішать проблеми в РФ, у тому числі з корупцією

Очільник «Вагнера»: «Ми йшли не для повалення влади у країні»

Голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин майже через дві доби після відступу з Ростова виступив із заявою. За його словами, «метою походу було не допустити знищення ПВК та притягнути до відповідальності всіх осіб, які своїми непрофесійними діями припустилися величезної кількості помилок під час «спецоперації».

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Пригожин заявив, що ПВК «Вагнер» нібито збиралася роззброїтися 30 червня, але по її бойовиках було завдано удару, внаслідок якого загинули близько 30 людей.

«Ми не хотіли пролити російську кров. Ми йшли для демонстрації свого протесту, а не для повалення влади в країні», – заявив Пригожин.

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Крім того, Пригожин наголосив, що місцеві жителі зустрічали «вагнерівців» із натхненням, бо сподівалися, що ті вирішать проблеми, у тому числі з корупцією. На землі від його дій нібито ніхто не постраждав.

Головні тези:

«Внаслідок інтриг та непродуманих рішень 1 липня ПВК «Вагнер» хотіли розпустити»;

«Ніхто не погодився підписувати контракт з міноборони, тому що всі розуміли, що це призведе до втрати боєздатності і досвідчені бійці фактично підуть на м'ясо. Ті, хто хотів перейти до міноборони, перейшли. Але це 1-2%»;

«По нас був завданий ракетний удар. Близько 30 бійців загинули. Це стало тригером того, що ми вирішили висуватися негайно»;

«Ми вийшли на «марш справедливості» для демонстрації протесту, а не повалення влади в країні. Мета — притягнути до відповідальності тих осіб, які припустилися помилок у ході СВО»;

«Коли перший штурмовий загін підійшов до Москви, стало очевидно, що проллється багато крові, тому ми вважали, що демонстрація того, що ми хотіли зробити, є достатньою»;

«Лукашенко простяг руку і запропонував знайти шляхи вирішення для подальшої роботи ПВК «Вагнер» у законній юрисдикції. Колони розгорнулися і пішли в табори»;

«Під час усього маршу ми пройшли 780 км. Не було вбито жодного солдата на землі. Ми шкодуємо, що ми змушені були завдавати ударів по авіаційних засобах – але це тому, що вони кидали бомби».

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

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Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.