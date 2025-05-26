Росія завалила ринок Польщі огірками: реакція фермерів

Польські виробники огірків закликали заборонити ввезення цього овочу з Росії

Польські виробники огірків закликали боротися із ввезенням овочів із Росії на тлі появи даних, що країна-агресорка стала основним постачальником у березні. Як повідомляє «Главком», про це пише портал О2 з посиланням на голову польської Асоціації виробників томатів та огірків у теплицях Лукаша Гвіздалу.

«Рішення з цього питання може бути ухвалене протягом найближчого місяця чи двох. На наш погляд, з початком війни та політичним рішенням про підтримку України слід було б заборонити ввезення російських товарів на польський ринок, включаючи ті, які потрапляють до Польщі через Білорусь. Ситуація, коли, з одного боку, ми підтримуємо Україну нашими ресурсами, а з іншого – дозволяємо Росії та Білорусі продавати свою продукцію у Польщі чи транзитом через нашу країну до ЄС, є парадоксальною», – сказав Гвіздала.

Як він зазначає, польські садівники перебувають у гіршому становищі, оскільки вони повинні дотримуватися рекомендацій Європейського Союзу щодо якості продукту та його виробництва. Росіяни такого тиску не відчувають. «Ця конкуренція нечесна», – каже директор асоціації.

Раніше портал farmer.pl з посиланням на дані Євростату повідомив, що загалом сільгоспімпорт Польщі з Росії впав у січні цього року порівняно з 2024-м на 79%. Але це взагалі не торкнулося огірків. Згідно із інформацією Євростату, Росія і досі утримує лідерство у постачанні огірків (частка 83%) до спільноти. У березні вони становили 2,1 тис. т на суму € 2,7 млн ​​– це у 2,5 рази більше лютневих обсягів і на 25% вище за показники за березень 2024 року. За вартістю експорт став рекордним з березня 2021-го, коли продажі сягли €3,1 млн.

Нагадаємо, Польща збільшила імпорт огірків з Росії, попри санкції. Урядова Інспекція якості сільського господарства та харчових продуктів (IJHARS) Польщі визнала збільшення кількості поставок.