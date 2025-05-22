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Портнов попри виграні суди залишився у Реєстрі держZрадників руху «Чесно»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Портнов попри виграні суди залишився у Реєстрі держZрадників руху «Чесно»
фото: УНІАН

Рух «Чесно» не поспішив виконувати рішення судових інстанцій

Застрелений колишній заступник глави адміністрації президента Януковича Андрій Портнов залишається у Реєстрі держZрадників попри виграні суди. Про це сказано у статті «Главкома» «Слуга всіх панів». Андрій Портнов постав перед судом, який не можна купити».

У 2024 році Андрій Портнов позивався до громадської організації «Рух «Чесно», аби вони видалили профіль позивача з Реєстру держZрадників. Цей Реєстр народився у розпал війни Росії проти України, у березні 2022 року. Туди громадськість вносила відомих людей, силовиків, політиків, котрі переметнулися на бік ворога, поширювали проросійську пропаганду або допомагали фінансово військам та владі РФ.

Картка на Андрія Портнова з’явилася у Реєстрі держZрадників 25 травня 2022 року. Однак Печерський райсуд Києва і Київський апеляційний суд стали на бік Портнова, задовольнили його позов і зобов’язали «Чесно» прибрати ексчиновника з реєстру і спростувати інформацію, що той є «пособником російських можновладців, які взялись за агресивну війну проти України та зміну її кордонів».

У коментарі «Главкому» лідерка руху «Чесно» Віта Думанська зазначила, що відомості про Андрія Портнова у Реєстрі держZрадників підтверджуються фактами, зібраними ЗМІ. Однак суди не взяли це до уваги.

«Рух «Чесно» виконав судові рішення у частині компенсації витрат Портнову на професійну правничу допомогу адвоката – це близько 100 тис. грн. Що стосується видалення профілю Портнова з Реєстру держZрадників, то ми тягнули час, за що отримали два штрафи по 5 тис. грн від виконавчої служби. Крайній термін виконання судових рішень припадає на 29 травня. Зараз будемо радитися з юристами, як далі діяти. Окремо закинули касаційну скаргу до Верховного суду», – зауважила Думанська.

Як повідомляв «Главком», 21 травня іспанська поліція отримала повідомлення про стрілянину в муніципалітеті Посуело-де-Аларкон о 09:15 за місцевим часом (07:15 за Гринвічем). Біля Американської школи правоохоронці знайшли вбитого Портнова. Інформація щодо поранень різниться, однак, як пишуть ЗМІ, постріл у голову став смертельним. Серед причин вбивства – версія з боргами.

У мережі зʼявилося перше фото вбитого колишнього топчиновника Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова. Він лежить на тротуарі, за ним – Mercedes на якому, за попередньою інформацією, він привіз дітей у школу.

Як повідомлялося, петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом застосувати санкції РНБО проти ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова зібрала необхідні 25 тис. підписів. Водночас премʼєр Денис Шмигаль заявив, що наразі немає підстав для їх застосування.

Як відомо, Андрій Портнов за часів Віктора Януковича лобіював та підтримував чинний закон «Про адвокатуру». Адвокатура є частиною системи правосуддя і від цієї спільноти залежить якість роботи трьох гілок влади – судової, виконавчої та законодавчої.

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Теги: санкції вбивство закон Андрій Портнов реєстр

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