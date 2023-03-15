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У Туреччині думають над відкриттям Босфору ВМС США для пошуку безпілотника

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Туреччині думають над відкриттям Босфору ВМС США для пошуку безпілотника

У Туреччині відмовилися прямо відповідати на питання, чи готові відкрити протоку Босфор флоту США для пошуку знищеного росіянами БПЛА

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар відмовився відповідати на запитання журналістів про можливе відкриття протоки Босфор флоту США для пошуку втраченого в Чорному морі БПЛА MQ-9, але заявив, що ситуація з безпілотником проясниться найближчим часом. Про це повідомляє видання Habertürk

«Ми уважно відслідковуємо питання. Відбуваються різні контакти, зокрема між структурами у самій Туреччині. Прагнемо знайти з партнерами зі США розумне та логічне рішення. Виступаємо за мирний вихід із ситуації. МЗС та міноборони продовжують роботу у тісному контакті, взаємодіючи також з адміністрацією президента. Наступні кроки проясняться найближчим часом», - заявив міністр.

У вівторок, 14 березня, повідомили  що безпілотник MQ-9 Reaper, що впав у Чорне море. У США зазначили, що він проводив  операцію в міжнародному повітряному просторі, проте безпілотник зачепив російський літак, що його супроводжував.

У Міноборони Росії пізніше заявили, що американський безпілотник справді впав у Чорному морі, проте вітчизняні винищувачі не вступали з ним у контакт. У відомстві уточнили, що дрон почав різко маневрувати, а потім втратив керування.

Посол Росії у Вашингтоні Михайло Антонов за підсумками зустрічі з представниками Держдепу США відкинув усі звинувачення проти російських ВПС щодо збитого в Чорному морі американського безпілотного літального апарату (БПЛА) MQ-9 та озвучив стурбованість Москви щодо дій США в регіоні.

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Теги: Чорне море міністр Міноборони Антонов літак безпілотник

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