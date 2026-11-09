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Кремль повідомив, яку тему оминуть на переговорах в Абу-Дабі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кремль повідомив, яку тему оминуть на переговорах в Абу-Дабі
Пєсков зробив заяву про переговори
фото: ТАСС

Тристоронні переговори за участю РФ, України та США в ОАЕ відбудуться 10-11 листопада

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що тема рідкоземельних металів не буде обговорюватися на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Ні», – відповів Пєсков на запитання про те, чи обговорюватиметься тема рідкоземельних металів у контексті врегулювання війни.

Нагадаємо, у вівторок та середу, 10-11 листопада, в Абу-Дабі запланований тристоронній формат переговорів за участі представників України, США та Росії. Водночас у ці дні в місті перебуватимуть і представники європейських країн.

Україна проведе окремі координаційні зустрічі з європейськими партнерами під час переговорів в Абу-Дабі. Вони відбудуться без участі Росії та будуть присвячені узгодженню позицій і подальших кроків у дипломатичному процесі.

До слова, зять американського президента Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що разом зі спеціальним посланцем Стівом Віткоффом зустрінеться з представниками України, ЄС та НАТО напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

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Теги: переговори Дмитро Пєсков росія

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