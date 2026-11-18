Володимир Зеленський засудив російський удар по центру Одеси та закликав міжнародних партнерів посилити тиск на РФ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по центру Одеси 18 листопада, внаслідок якої загинули люди. За словами глави держави, окупанти завдали повторних ударів уже після прибуття на місце рятувальників і поліцейських. Президент закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Зеленського.

За словами президента, російські ударні безпілотники атакували житловий сектор у центральній частині міста. На місці влучань триває ліквідація наслідків обстрілу, а постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

«Зараз в Одесі допомагають людям, які постраждали від удару російських дронів. Були повторні удари, коли на місце вже прибули рятувальники і поліцейські. «Шахеди» ударили просто по центру Одеси – по житловому сектору. На жаль, є загиблі», – повідомив Зеленський.

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Глава держави наголосив, що російська атака свідчить про справжнє ставлення Москви до дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення війни.

«Жорсткий і свідомий удар просто по людях, по життю. І ще один доказ того, чого насправді хочуть росіяни і як насправді вони ставляться до дипломатичних зусиль», – заявив президент.

Зеленський переконаний, що без посилення міжнародного тиску та продовження підтримки України Росія не матиме стимулів до деескалації. Він наголосив, що дії російських військ суперечать заявам про готовність до мирного врегулювання.

«Той, хто хоче домовлятись про мир, не нарощує вбивства», – підкреслив глава держави.

Президент також подякував міжнародним партнерам за підтримку України та повідомив про підготовку нових рішень для посилення обороноздатності держави. За його словами, йдеться про додаткові пакети допомоги та спільні дипломатичні кроки з союзниками.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про наслідки російського удару по центру Одеси 18 листопада. За останніми оприлюдненими на той момент даними, загинули троє людей, ще семеро постраждали. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, кафе, магазини та автомобілі. Рятувальники також визволили трьох людей, які опинилися заблокованими у квартирах.

Крім того, 13 листопада російські війська атакували Одесу, внаслідок чого загинула людина та ще п'ятеро постраждали. За даними обласної влади, пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та легкові автомобілі. Двоє поранених перебували у важкому стані.