Володимир Зеленський подав на розгляд парламенту законопроєкт про співпрацю України та Молдови у сфері соціального забезпечення

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт №0404 про ратифікацію угоди між Україною та Республікою Молдова у сфері соціального забезпечення. Документ зареєстровано 17 листопада 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на картку законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Законодавча ініціатива передбачає ратифікацію двосторонньої міжнародної угоди, яка стосується соціального забезпечення громадян України та Молдови.

Ініціатором законопроєкту виступив президент Володимир Зеленський. Головним для його розгляду визначено Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, який очолює Олександр Мережко.

До опрацювання документа також залучено низку парламентських комітетів, зокрема з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, інтеграції України до Європейського Союзу, охорони здоров'я, бюджету та правової політики.

До законопроєкту додано текст міжнародного договору, пояснювальну записку, подання президента та інші супровідні документи.

Наразі законопроєкт перебуває на стадії парламентського розгляду. Сам факт його реєстрації не означає набрання угодою чинності.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про ухвалення Верховною Радою закону щодо пенсійного забезпечення українців, які працювали за кордоном. Документ передбачає врахування підтвердженого іноземного страхового стажу під час визначення права на пенсію.

Також «Главком» роз'яснював порядок зарахування трудового стажу, набутого за кордоном. Для цього необхідно надати документи, які підтверджують періоди роботи в іншій державі.

Крім того, Україна змінила правила підтвердження страхового стажу для окремих категорій громадян, які через припинення документообігу з Росією не могли оформити пенсійні виплати.