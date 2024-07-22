Зеленський натякнув на переговори з РФ: реакція Кремля

Зеленський підкреслив, що якщо ми хочемо закінчити війну, то треба говорити з тими, хто у РФ все вирішує

У Кремлі зажадали від України конкретних дій

Після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що не відкидає можливості особистого спілкування з диктатором Путіним задля припинення війни, у Кремлі зажадали від України конкретних дій. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Що саме стоїть за цими словами, про які конкретні плани йдеться, які дії в цьому напрямку, якщо розмова серйозна, ми поки що не можемо судити. Тут нам потрібно дочекатися якихось конкретних дій, якщо такі будуть», – сказав Пєсков.

При цьому Пєсков не уточнив, які саме дії Кремль очікує від української влади.

Прессекретар диктатора натякає, що, мовляв, РФ схвально ставиться до діалогу. «Це, звичайно, краще, ніж заяви про те, що з главою російської держави виключені будь-які контакти з російською стороною. Звичайно, розмова в тому чи іншому тоні про діалог набагато краща, ніж розмова про намір воювати до останнього українця» – сказав Пєсков.

Нагадаємо, нещодавно президент Зеленський заявив, що не відкидає можливості особистого спілкування з російським диктатором Володимиром Путіним задля припинення війни. Він також підкреслив, що якщо ми хочемо закінчити війну, то треба говорити з тими, хто у РФ все вирішує.

«Якщо ми хочемо закінчити війну, і в нас є всі сили для цього, якщо світ буде об'єднаний навколо України – ми будемо говорити з тими, хто в Росії все вирішує», – підкреслив Зеленський.

Раніше Зеленський сказав, що Україні важливо зберегти життя своїх громадян, однак це не означає готовність поступитися на користь Росії 30% своєї території.