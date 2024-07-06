Аналітики розповіли, що означає завершення війни для Путіна

Путін вимагає здачі значної частини українських територій під російську окупацію і військової капітуляції України

Заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо закінчення війни свідчать про те, що він не хоче погоджуватися ні на що інше, окрім знищення української державності та ідентичності. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

На пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном Путін заявив, що угода між РФ та Україною не повинна призводити до тимчасового припинення вогню, оскільки це дозволить Україні перегрупуватися та переозброїтися. Натомість Росія нібито виступає за повне та остаточне припинення конфлікту.

Аналітики зазначають, що Путін не бажає погоджуватися ні на що інше, окрім знищення української державності та ідентичності. На це вказують його заяви і вимоги.

Путін вимагає як здачі значної частини території та населення України під російську окупацію, так і військової капітуляції України до початку будь-яких переговорів про кінцевий результат війни.

ISW нагадує, що Путін вже давно закликає до демілітаризації України – вимоги, щоб Україна відмовилася від своєї здатності чинити опір російській агресії, аби російський правитель міг безперешкодно нав'язувати свою волю Україні.

«Путін майже напевно використає капітуляцію України для досягнення своєї іншої мети – повалення української влади і заміною її і політичною системою, яка йому до вподоби», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін відкидає будь-які переговорні можливості щодо припинення вогню і вже неприховано вимагає фактичної капітуляції України.

Як відомо, 5 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Орбан розповів, що після поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ війни є дуже далекими.