Орбан знайшов нове виправдання своїй поїздці до Путіна

Орбан поїхав у Москву для зустрічі з Путіним одразу після свого візиту в Україну

Орбан заявив, що після його переговорів з Путіним «з'явилося більше шансів на припинення вогню і шлях до мирних переговорів»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виправдав свою неоголошену поїздку до Росії, посилаючись на економічні наслідки війни в Україні для Європейського Союзу. Про це йдеться в листі, яке отримало інформаційне агентство dpa.

«Негативні економічні наслідки війни лягають великим тягарем на повсякденне життя наших громадян і на конкурентоспроможність ЄС», – заявив Орбан у звіті, датованому 5 липня і адресованому президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та лідерам ЄС.

Зокрема, Орбан відвідав Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним одразу після свого першого візиту в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.

Як зазначає агентство, ЄС розглядає Угорщину як близьку до Росії країну, і короткий звіт Орбана «повністю перейняв путінський погляд на війну в Україні» та поділяє нереально високі російські оцінки українських втрат.

За словами Орбана, Путін вважає, що час у війні на боці Росії. Крім того, прем'єр Угорщини повідомив про здивування російського диктатора тим, що Україна не прийняла нещодавні пропозиції про припинення вогню і мирні переговори.

Орбан повторив очікування Путіна щодо швидкого розпаду України в найближчі місяці. Попри те, що масштабний наступ російських військ на Харків зупинився та значні перемоги України в Криму. Путін послідовно пов'язує умови, які він визначив для припинення війни, з думкою про те, що було б краще «прийняти їх до того, як ситуація в Україні ще більше погіршиться» .

У своєму листі угорський прем'єр повідомив лідерам ЄС, що після його переговорів з Путіним «з'явилося більше шансів на припинення вогню і шлях до мирних переговорів». Він закликав блок взяти на себе ініціативу в просуванні припинення вогню, оскільки Вашингтон все більше зосереджений на майбутніх президентських виборах.

«Політичне лідерство, яке надають Сполучені Штати, є обмеженим через виборчу кампанію»,– зазначив Орбан.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який нещодавно відвідав російського диктатора Володимира Путіна у Москві, заявив, що Путін «відкинув» пропозицію про перемир'я в Україні, оскільки це нібито буде вигідно ЗСУ.

Як повідомлялося, 5 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час конференції з Путіним Орбан розповів, що після поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ війни є дуже далекими.