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Чому від Путіна могла відмовитися його біологічна мати: ЗМІ висунули версію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Чому від Путіна могла відмовитися його біологічна мати: ЗМІ висунули версію
На думку відомої дослідниці теми дитинства Путіна, очільника Кремля могли виховувати не рідні батьки
фото з відкритих джерел

Дослідниця теми дитинства Путіна розповіла про ранні роки життя диктатора

Дитинство російського диктатора Володимира Путіна оповите секретами й легендами. За однією з версій, очільника Кремля могли виховувати не рідні батьки, а його вітчимом міг бути грузин. Таку думку висловила російсько-американська журналістка, дослідниця теми дитинства Путіна Джулія Іоффе в інтерв'ю «Радіо Свобода».

За словами фахівчині, існує альтернативна історія народження та раннього дитинства Путіна.

«Наскільки я розумію, була росіянка, яка сказала, що вона народила цю дитину від росіянина, я думаю, поза шлюбом, а потім вийшла заміж за грузина, переїхала до Грузії з молодим Володею Путіним. Вітчим ставився до нього жахливо і в принципі не сприймав дитину, яку ми зараз знаємо як Володимира Путіна, як свою власну», – припустила Іоффе.

Згідно з цією теорією, мати віддала його далеким родичам у Ленінграді... Саме тому люди, яких називають батьками Путіна, були набагато старшими. Немає іншого способу пояснити, чому його батьки настільки старші, вважає дослідниця.

«Я знаю, що вона (ймовірна біологічна мати Путіна, – ред.) багато говорила про це іноземним журналістам, і люди казали, що вона навіть схожа на нього. Не знаю», – сказала Іоффе.

Інтерв'юер підтвердив, що схожість була «неймовірною». Утім, підтвердити чи спростувати це зараз неможливо.

За словами Іоффе, у маленького Путіна не було в дитинстві іграшок. Він ганявся за щурами заради розваги. Він ріс у дворі та спілкувався з іншими дітьми.

«Усі ці взаємодії були зосереджені навколо фізичної сили й насильства та дуже суворої соціальної ієрархії. І це була твоя розвага. А також навчитися читати людей... Ви не можете сховатися від свого минулого або приховати багато чого... Справа не стільки в іграшках і щурах, скільки в злиднях і бідності тієї епохи, а також у тому, як вона навчила це покоління, що добробут не гарантований, що завжди може бути гірше... Ось чому його палац у Геленджику виглядає так... Я думаю, люди, які виросли з грошима, як правило, не прикрашають свої будинки таким чином», – зауважила журналістка.

Зазначимо, що за офіційною версією, батько російського диктатора, Володимир Спиридонович Путін (23 лютого 1911 – 2 серпня 1999), народився в селі Поминово Тверського повіту Тверської губернії, у 1933-1934 роках служив на підводному флоті, учасник Другої світової війни. Після війни – майстер на заводі ім. Єгорова. 

Мати диктатора, Марія Іванівна Путіна, уродженка Шеломова (17 жовтня 1911 – 6 липня 1998), родом із села Заріччя Тверського повіту Тверської губернії. Там вона познайомилася з Володимиром Спиридоновичем, також працювала на заводі, пережила блокаду Ленінграда.

Володимир Путін (народився 7 жовтня 1952 року) був третім сином у сім'ї. Два його старших брати померли ще до його народження: Альберт – до початку Другої світової війни, дворічний Віктор – у 1942 році.

Теги: росія путін

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