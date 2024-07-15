Скільки Україні потрібно ППО Patriot? Відповідь Зеленського

За словами Зеленського, потрібно 25 Patriot, щоб повністю закрити небо над Україною

Україні потрібно 25 зенітних ракетних комплексів Patriot, щоб повністю закрити небо України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

«Я можу вам сказати, скільки взагалі нам потрібно Patriot. З погляду структури нашої протиповітряної оборони, щоб повністю закрити Україну, на думку наших військових, нам потрібно 25 Patriot. Це повністю закрите небо України. Я не можу вам сказати, скільки у нас їх є, або буде», – заявив він.

Нагадаємо, Міністерство оборони США підтвердило виділення Україні чергового пакета військової допомоги на суму $225 млн, зокрема до нього ввійде одна батарея зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Раніше лідери п’яти країн зобов’язалися надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Загалом партнери пообіцяли виділити понад $1 млрд на підтримку ППО України.