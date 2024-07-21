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Зеленський відповів, чи поступиться територією, щоб зберегти життя людей

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський відповів, чи поступиться територією, щоб зберегти життя людей
Люди важливі, але це не значить, що можна подарувати росіянам 30% нашої землі, вважає президент
фото з відкритих джерел

Глава держави не виключає, що у випадку перемир'я та замороження війни, з часом РФ може вдатися до нової агресії

Україні важливо зберегти життя своїх громадян, однак це не означає готовність поступитися на користь Росії 30% своєї території. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC.

«Для нас програш – це програти свою країну. Хтось каже: «Так, а що важливіше для вас – територія або люди?» Як можна так порівнювати? Все це про людей. Люди важливі, але це не значить, що можна подарувати їм (росіянам) 30% нашої землі», – заявив він.

Глава держави не виключає, що навіть у випадку перемир'я та замороження війни, з часом РФ може вдатися до нової агресії.

«Хто вам сказав, що вони (росіяни, – ред.) не підуть далі? Хто сказав, що спрацює заморожений конфлікт? Він вже був заморожений. Хто сказав, що Путін не хоче просто нас зруйнувати? Він хоче. Він просто хоче знову повернення Радянського Союзу під його керівництвом до кінця його днів. І в цьому весь зміст цієї людини», – пояснив президент.

«Що означає «програти»? Це ж не футбол, це не гра. Це – серйозна історія», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в українському війську на шістьох-вісьмох поранених на фронті припадає один убитий, тоді як у російській армії – помирає кожен третій, а то й другий поранений.

Раніше кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю пообіцяв принести мир і покласти край війні. 

Як повідомлялося, Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. За словами Зеленського, він домовився із Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим.

До слова, у фінальній промові на з'їзді Республіканської партії Трамп торкнувся питання війни в Україні. Зокрема, він заявив, що світ на порозі Третьої світової війни. Трамп пообіцяв змінити ситуацію, з якою, начебто, не може впоратися адміністрація Байдена. Трамп заявив, що при ньому не було жодних воєн, за винятком ІДІЛу.

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Теги: історія путін Володимир Зеленський президент Люди важливі росіяни конфлікт

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