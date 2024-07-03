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Зеленський відреагував на удар окупантів по Дніпру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський відреагував на удар окупантів по Дніпру
Окупанти вдарили ракетами по Дніпру
скріншот з відео

За словами Зеленського, російський терор можуть зупинити лише сучасні системи ППО та далекобійна зброя

Внаслідок удару по Дніпру відомо про п'ятьох загиблих. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Знову терористичні удари росіян проти нашого міста. Станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Тридцять чотири людини постраждали, серед них дитина. Залучені всі необхідні підрозділи ДСНС, рятувальники допомагають усім, хто постраждав», – йдеться в повідомленні.

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Росіяни атакували Дніпро ракетами та «Шахедами»
фото: Telegram/Сергій Лисак

Як зазначив Зеленський, російський терор можуть зупинити тільки дві речі – сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї.

«Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою убезпечення від терору», – додав він.

Нагадаємо, у Дніпрі сьогодні вранці, 3 липня, пролунала серія вибухів. Росіяни атакували місто ракетами та «Шахедами».

Як повідомляло «Суспільне», внаслідок ракетно-дронової атаки пошкоджено торговий центр у Дніпрі. Крім того, біля одного із медзакладів Дніпра пожежа. В одному з приміщень видно задимлення. Згодом стало відомо, що внаслідок удару відомо про чотирьох загиблих та 27-х постраждалих. Серед них – 14-річна дівчинка

Раніше стало відомо, що уранці 3 липня 2024 року противник завдав удару трьома крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К», чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п’ятьма ударними БпЛА типу «Shahed». Основною ціллю удару окупантів стала Дніпропетровщина.

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Теги: Дніпро війна обстріл Володимир Зеленський окупанти

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