Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем’єр Ірландії планує візит до України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Прем’єр Ірландії планує візит до України
Учора Володимир Зеленський у Шенноні зустрівся з прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом
фото: Офіс президента України

Саймон Гарріс прокоментував зустріч із Володимиром Зеленським

Премʼєр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив, що сподівається найближчим часом відвідати Україну. Про це повідомляє The Irish Times.

Зазначимо, що напередодні Гарріс приймав президента України Володимира Зеленського.

На пресбрифінгу, який відбувся після зустрічі, премʼєр-міністр Ірландії підтвердив, що прийняв офіційне запрошення відвідати Україну. Глава ірландського уряду сподівається здійснити візит найближчими тижнями.

Гарріс запевнив, що мав дуже гарну зустріч із Зеленським: «Я дуже радий вітати його в Ірландії. Зустріч дала мені змогу висловити співчуття від народу Ірландії народу України, президенту України у зв'язку із загибеллю людей під час цієї жорстокої і незаконної російської війни».

Нагадаємо, що 13 липня Володимир Зеленський у Шенноні зустрівся з прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом. Ірландський політик оголосив, що його країна внесе 7 млн євро до Європейського інвестиційного банку до фонду «ЄС для України», який фінансує допомогу для забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки українських біженців.

Теги: Ірландія Володимир Зеленський Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська влада, яка зіткнулася з викликами мобілізації та підтримки боєздатності армії, намагається запобігти втечам боєздатних чоловіків.
Скільки українських чоловіків втекло до Європи через Молдову: офіційні дані
11 липня, 23:15
Звикнути до тривалої відсутності електроенергії складно, але підготуватися– можливо
Пережити відключення світла: як підготуватися до тривалих знеструмлень
11 липня, 10:58
На Саміті Нато ухвалили низку важливих рішень щодо України
Ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні: ключові рішення щодо України
11 липня, 06:00
Жінки мобілізованих росіян просять повернути їхніх чоловіків додому
Після смерті Навального Кремль визначив нову загрозу для себе
9 липня, 13:39
Туреччина знову взялася мирити Україну та РФ: що пропонує
Туреччина знову взялася мирити Україну та РФ: що пропонує
6 липня, 13:51
Експерт: «Те, що шум є – це нормально, це не проблема»
Чому шумлять зарядні станції? Відповідь експерта
4 липня, 15:00
Баггі вже не вперше передаються волонтерами до бойових підрозділів ЗСУ і у них завжди є нагальна потреба
«Вільні та Вірні» передали військовим партію баггі, пікапів та відремонтованої трофейної техніки (фото) Волонтерська ініціатива
1 липня, 12:38
Наслідки ударів КАБами по приватному сектору Харкова, 27 червня 2024 р.
Понад 800 керованих авіабомб за тиждень: Зеленський показав наслідки обстрілів України
30 червня, 13:32
Наприкінці Саміту миру буде схвалена декларація
Фінальне комюніке Глобального Саміту миру: Кулеба розкрив подробиці
16 червня, 12:41

Політика

Трамп зробив зухвалу заяву після замаху
Трамп зробив зухвалу заяву після замаху
Росія відреагувала на замах на Трампа
Росія відреагувала на замах на Трампа
Чому союзники проти ударів вглиб Росії західною зброєю? Банкова назвала три причини
Чому союзники проти ударів вглиб Росії західною зброєю? Банкова назвала три причини
Прем’єр Ірландії планує візит до України
Прем’єр Ірландії планує візит до України
Трамп вперше з'явився на публіці після замаху (відео)
Трамп вперше з'явився на публіці після замаху (відео)
Замах на Трампа. Реакція посла України в США
Замах на Трампа. Реакція посла України в США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
«Спроби вбити були». Буданов розповів про замахи на Путіна
16K
Прогноз магнітних бур на 14-16 липня: якою буде сонячна активність
7281
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
6917
Експерт попередив жителів багатоповерхівок про важку зиму
5650
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
3402
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
Вчора, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
Вчора, 15:45
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
Вчора, 15:39
Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
12 липня, 16:23
Фонд Ріната Ахметова передав лікарні «Охматдит» сучасні реанімобілі
12 липня, 14:27
Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
11 липня, 13:51

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua