Прем’єр Ірландії планує візит до України

Саймон Гарріс прокоментував зустріч із Володимиром Зеленським

Премʼєр-міністр Ірландії Саймон Гарріс заявив, що сподівається найближчим часом відвідати Україну. Про це повідомляє The Irish Times.

Зазначимо, що напередодні Гарріс приймав президента України Володимира Зеленського.

На пресбрифінгу, який відбувся після зустрічі, премʼєр-міністр Ірландії підтвердив, що прийняв офіційне запрошення відвідати Україну. Глава ірландського уряду сподівається здійснити візит найближчими тижнями.

Гарріс запевнив, що мав дуже гарну зустріч із Зеленським: «Я дуже радий вітати його в Ірландії. Зустріч дала мені змогу висловити співчуття від народу Ірландії народу України, президенту України у зв'язку із загибеллю людей під час цієї жорстокої і незаконної російської війни».

Нагадаємо, що 13 липня Володимир Зеленський у Шенноні зустрівся з прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом. Ірландський політик оголосив, що його країна внесе 7 млн євро до Європейського інвестиційного банку до фонду «ЄС для України», який фінансує допомогу для забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки українських біженців.