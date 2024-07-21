Зеленський зробив заяву щодо можливої зустрічі з Путіним

«Якщо ми хочемо закінчити війну – ми будемо говорити з тими, хто в Росії все вирішує»

Президент України Володимир Зеленський не відкидає можливості особистого спілкування з диктатором Путіним задля припинення війни. Про це глава держави заявив під час інтерв’ю ВВС.

«Ми завжди казали – ми бачимо, що на другому саміті миру, якщо буде готовий повністю план і якщо Росія буде готова проговорювати цей план і домовлятись про закінчення війни, згідно статуту ООН, і вирішення всіх тих криз, які вони принесли, то ми будемо готові говорити разом з партнерами з представниками Росії. Чи це буде Путін або не Путін – яка різниця, давайте чесно», – наголосив Володимир Зеленський.

Він також підкреслив, що якщо ми хочемо закінчити війну, то треба говорити з тими, хто у РФ все вирішує.

«Якщо ми хочемо закінчити війну, і в нас є всі сили для цього, якщо світ буде об'єднаний навколо України – ми будемо говорити з тими, хто в Росії все вирішує», – підкреслив Зеленський.

Раніше, Зеленський відповів, чи поступиться територією, щоб зберегти життя людей.

Нагадаємо, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю пообіцяв принести мир і покласти край війні.

Як повідомлялося, Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. За словами Зеленського, він домовився із Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим.

До слова, у фінальній промові на з'їзді Республіканської партії Трамп торкнувся питання війни в Україні. Зокрема, він заявив, що світ на порозі Третьої світової війни. Трамп пообіцяв змінити ситуацію, з якою, начебто, не може впоратися адміністрація Байдена. Трамп заявив, що при ньому не було жодних воєн, за винятком ІДІЛу.