Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський зробив заяву щодо можливої зустрічі з Путіним

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Зеленський зробив заяву щодо можливої зустрічі з Путіним
Зеленський не відкидає можливості особистого спілкування з диктатором Путіним
фото: скріншот із відео

«Якщо ми хочемо закінчити війну – ми будемо говорити з тими, хто в Росії все вирішує»

Президент України Володимир Зеленський не відкидає можливості особистого спілкування з диктатором Путіним задля припинення війни. Про це глава держави заявив під час інтерв’ю ВВС.

«Ми завжди казали – ми бачимо, що на другому саміті миру, якщо буде готовий повністю план і якщо Росія буде готова проговорювати цей план і домовлятись про закінчення війни, згідно статуту ООН, і вирішення всіх тих криз, які вони принесли, то ми будемо готові говорити разом з партнерами з представниками Росії. Чи це буде Путін або не Путін – яка різниця, давайте чесно», – наголосив Володимир Зеленський.

Він також підкреслив, що якщо ми хочемо закінчити війну, то треба говорити з тими, хто у РФ все вирішує.

«Якщо ми хочемо закінчити війну, і в нас є всі сили для цього, якщо світ буде об'єднаний навколо України – ми будемо говорити з тими, хто в Росії все вирішує», – підкреслив Зеленський.

Раніше, Зеленський відповів, чи поступиться територією, щоб зберегти життя людей. 

Нагадаємо, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю пообіцяв принести мир і покласти край війні. 

Як повідомлялося, Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. За словами Зеленського, він домовився із Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим.

До слова, у фінальній промові на з'їзді Республіканської партії Трамп торкнувся питання війни в Україні. Зокрема, він заявив, що світ на порозі Третьої світової війни. Трамп пообіцяв змінити ситуацію, з якою, начебто, не може впоратися адміністрація Байдена. Трамп заявив, що при ньому не було жодних воєн, за винятком ІДІЛу.

Читайте також: 

Теги: росія путін Дональд Трамп партії Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Борис Джонсон опублікував статтю з ідеями завершення війни для Трампа
План Джонсона для Трампа. Чи зможе він зупинити війну?
Сьогодні, 09:48
Інавгурація Леоніда Кучми, 1994 рік
30 років з моменту інавгурації. Соратник Кучми розказав про найефективнішу спецоперацію Росії
19 липня, 16:00
Росія може поповнювати свою армію 25 000 солдат щомісця, тримаючи таким чином чисельність на фронті на рівні 470 000
У 2025 році Росія ймовірно перейде в оборону – The Economist
17 липня, 16:56
Водночас терористична влада РФ не визнає, що саме російська ракета влучила у столичну лікарню
Сайт одного зі спонсорів Російської церкви визнав: удар по Охматдиту – не випадковість
11 липня, 22:07
Війна змінила розстановку сил у всьому Чорноморському регіоні, заявив Зеленський
Україна працює над новою стратегією на морі – Зеленський
6 липня, 19:59
Володимир Зеленський: «Максимум робимо, щоб російський терор програв»
Зеленський подякував партнерам за виконання домовленостей щодо ППО
5 липня, 19:32
Під час візиту до України Орбан (ліворуч) поспілкувався із журналістом зі Швейцарії
Прохолодна зустріч у Києві: стало відомо, що Орбан пропонував Зеленському
3 липня, 08:38
Після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена
Перший демократ публічно закликав Байдена вийти з президентських перегонів
2 липня, 20:45
Зеленський пообіцяв, що Україна долучиться до зусиль Угорщини у просуванні спільних європейських цінностей
Зеленський привітав Угорщину з початком головування в Раді ЄС
1 липня, 14:53

Політика

Зеленський зробив заяву щодо можливої зустрічі з Путіним
Зеленський зробив заяву щодо можливої зустрічі з Путіним
ЗМІ назвали «слуг народу», які відмовляються забороняти Московську церкву (список)
ЗМІ назвали «слуг народу», які відмовляються забороняти Московську церкву (список)
Зеленський відповів, чи поступиться територією, щоб зберегти життя людей
Зеленський відповів, чи поступиться територією, щоб зберегти життя людей
Нардепка, що вийшла зі «Слуги народу», анонсувала нові кадрові втрати для монобільшості
Нардепка, що вийшла зі «Слуги народу», анонсувала нові кадрові втрати для монобільшості
Нардеп пояснив, чому Україна не може закуповувати високотехнологічну зброю
Нардеп пояснив, чому Україна не може закуповувати високотехнологічну зброю
«Не зупинили війну». Нардепка, що вийшла з монобільшості, висунула гучну претензію «Слузі народу»
«Не зупинили війну». Нардепка, що вийшла з монобільшості, висунула гучну претензію «Слузі народу»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Експерт назвав проблеми, які відкрило вбивство Фаріон
21K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
17K
Донька Ірини Фаріон на місці загибелі матері: щемливе відео
16K
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
12K
Нардеп пояснив, чому Україна не може закуповувати високотехнологічну зброю
11K
Прогноз магнітних бур на 21-23 липня: якою буде сонячна активність

Новини

У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
Сьогодні, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
Вчора, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
Вчора, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
Вчора, 06:55
Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області країни
19 липня, 18:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua