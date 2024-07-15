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Як охороняють Путіна? Кремль зробив заяву після замаху на Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Як охороняють Путіна? Кремль зробив заяву після замаху на Трампа
Охорону Путіна посилено з урахуванням ескалації напруженості у світі
фото з відкритих джерел

За словами речника Кремля, безпека Путіна забезпечується на належному рівні

Для безпеки російського диктатора Володимира Путіна роблять усе необхідне з урахуванням ескалації світової напруженості. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Як зазначив Пєсков, безпека Путіна забезпечується на належному рівні.

«Її посилено з урахуванням ескалації напруженості у світі та незалежно від замаху на Трампа», – цитують речника Путіна кремлівські пропагандисти.

Зазначимо, Головне управління розвідки Міноборони України знає про замахи на Володимира Путіна. Спроби вбити російського диктатора були, але поки що невдалі.

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Загинули один із глядачів і сам нападник. Інцидентом зайнялося Федеральне бюро розслідувань США. Зокрема, американець Томас Меттью Крукс, який влаштував стрілянину на мітингу експрезидента США Дональда Трампа, був членом стрілецького клубу міста Клертон.

Зокрема, Москва не вважає, що спроба усунути політика була організована чинною владою Сполучених Штатів. Однак, на думку Кремля, саме атмосфера навколо Трампа спровокувала напад. Крім того, Кремль заявив, що російський диктатор Володимир Путін не планує телефонувати Трампу після інциденту.

Сам Трамп після замаху надіслав своїм прихильникам листа зі словами: «Це послання від Дональда Трампа. Я ніколи не здамся!». За повідомленням Bloomberg, стрілянина на передвиборчому мітингу в Пенсільванії миттєво перетворилася на частину «іконографії» Трампа. Імовірно, інцидент посилить його позиції на цьогорічних президентських виборах. 

Як повідомлялося, у передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного суперника.

Раніше стало відомо, що президентський штаб Джо Байдена оголосив про перегляд стратегії після нещодавнього нападу на екс-президента Дональда Трампа, прийнявши рішення приглушити антитрампівську риторику. Після вибуху в Пенсільванії, що викликав шок у політичному світі, Білий дім планує сконцентруватися на засудженні політичного насильства та підтримці демократичних норм.

До слова, більшість американців вважають, що колишній президент США Дональд Трамп не поступиться, якщо програє президентські вибори у листопаді.

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Теги: Дмитро Пєсков безпека путін

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