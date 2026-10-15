Зеленський обговорив із генсеком НАТО захист України на тлі обмежень Starlink

Президент наголосив на необхідності постачання перехоплювачів балістичних ракет і боєприпасів для винищувачів F-16

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Брюсселя із зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили посилення протиповітряної оборони України та продовження військової допомоги на тлі масованих російських атак і проблем із супутниковим зв'язком Starlink. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

Зеленський наголосив, що Україна та НАТО продовжують тісну координацію задля зміцнення обороноздатності держави. Особливу увагу під час переговорів приділили новим пакетам допомоги для української протиповітряної оборони.

За словами президента, Росія відповіла на чергову спробу американського лідера Дональда Трампа зменшити інтенсивність ударів новими атаками по українській енергетиці, житлових будинках та інших об'єктах інфраструктури.

Протягом останніх днів російські війська здійснили кілька хвиль ударів балістичними ракетами, а ударні безпілотники практично безперервно перебували в українському небі. «Від початку доби вчора і дотепер росіяни запустили вже майже 1000 дронів», – повідомив Зеленський.

Глава держави зазначив, що російські обстріли створюють додаткові виклики для української оборони, особливо з огляду на обмеження роботи Starlink.

Саме тому, за словами президента, критично важливо забезпечити безперервне постачання озброєння від партнерів по НАТО. Передусім ідеться про засоби перехоплення балістичних ракет та боєприпаси для винищувачів F-16.

«Працюємо над новими пакетами ППО. Буквально щодня і щогодини нові пакети можуть врятувати життя українців та українок», – підкреслив Зеленський. Президент подякував Марку Рютте за підтримку України та готовність сприяти посиленню її оборонних можливостей.

Нагадаємо, 15 жовтня Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де візьме участь у засіданні Європейської ради та проведе переговори з європейськими лідерами. Протягом двох днів глава держави планує зустрітися з керівництвом НАТО, Євросоюзу та очільниками низки європейських країн.