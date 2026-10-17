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Зеленський попередив про нові ризики для західних областей України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський попередив про нові ризики для західних областей України
Розміщення балістики на території Білорусі – це загроза насамперед для заходу України, заявив Зеленський
фото з відкритих джерел

Москва прагне розширити співпрацю з Мінськом і домогтися розміщення на білоруській території балістичних ракет

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розміщення російських балістичних ракет на території Білорусі створюватиме загрозу ударів насамперед по західних регіонах України. За його словами, Росія прагне заручитися підтримкою білоруського диктатора Олександра Лукашенка для розгортання балістичного озброєння на білоруській території. Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, інформує «Главком».

Український президент зазначив, що Росія вже розміщує в Білорусі ретранслятори, які дозволяють використовувати повітряні коридори для безпілотників і посилювати атаки по Україні.

«Нам відомо, що вони (росіяни, – ред.) розміщують ретранслятори на території Білорусі, щоб користуватися коридором для дронів і посилювати атаки», – повідомив глава держави.

Водночас, за словами Зеленського, Москва прагне розширити військову співпрацю з Мінськом і домогтися розміщення на білоруській території російських балістичних ракет.

«Їм потрібна підтримка Лукашенка для того, щоб на території Білорусі була розміщена, зокрема, балістика», – наголосив президент.

Він підкреслив, що поява такого озброєння в Білорусі становитиме додаткову небезпеку для України, причому найбільше ризикуватимуть її західні області.

«Розміщення балістики на території Білорусі – це загроза насамперед для заходу України», – заявив Зеленський.

Раніше Зеленський назвав справжню мету Путіна у війні проти України. За його словами, російські окупанти й надалі блокуватимуть портову інфраструктуру України в Чорному морі, завдаватимуть ударів по енергосистемі та всьому, що пов’язано з водопостачанням.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися у США під час саміту «Групи двадцяти» (G20). Водночас Вашингтон розглядає й інші можливі майданчики для переговорів.

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Теги: росія окупанти Володимир Зеленський президент озброєння Білорусь

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