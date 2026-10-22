Росія окупувала майже п'яту частину України. Зеленський розповів про ситуацію в захоплених містах

Володимир Зеленський розповів про території України, які залишаються під російською окупацією

Президент заявив, що в окупованих Олешках залишаються заблоковані цивільні, зокрема діти, які потерпають від нестачі їжі

Російські війська наразі контролюють приблизно 18–19% території України. Водночас у тимчасово окупованих населених пунктах залишаються тисячі цивільних, які не можуть безпечно виїхати. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю, пояснюючи ситуацію на фронті та умови життя українців під російською окупацією, повідмоляє «Главком».

Під час розмови журналіст попросив президента показати, які саме території захопила Росія. Зеленський схематично позначив окуповані райони на карті та наголосив, що Москва намагається створити власну картину війни для російського суспільства.

«Це приблизно 18–19% нашої території. Приблизно, тому що їхні карти – це одне. Вони, чесно кажучи, розповідають своєму народові одну історію, а в нас інші карти. Ми вважаємо, що маємо рацію», – зазначив президент.

Зеленський нагадав, що Росія окупувала Крим, Маріуполь, Бердянськ, частину Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Водночас окупантам не вдалося захопити обласні центри Запоріжжя та Херсон.

Глава держави окремо згадав про звільнення Херсона, який розташований на правому березі Дніпра. За його словами, російські війська продовжують обстрілювати місто з окупованого лівобережжя.

Зеленський розповів про гуманітарну ситуацію в Олешках

Особливу увагу президент приділив тимчасово окупованим Олешкам на Херсонщині, де цивільні залишаються фактично відрізаними від зовнішнього світу.

«Олешки – це місце, де зараз люди й діти опинилися в пастці, без їжі, без нічого. Їх не пропускають. Зараз ми працюємо над тим, щоб розблокувати місто», – заявив Зеленський.

Президент також згадав про приблизно 2500 людей, які залишалися в місті. Водночас із наведеної частини інтерв'ю незрозуміло, на яку саме дату припадає ця оцінка.

Зеленський наголосив, що Україна продовжує працювати над допомогою жителям окупованих територій.

Що відомо про ситуацію в Олешках

Нагадаємо, наприкінці вересня голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко повідомила «Главкому», що в місті залишаються близько двох тисяч людей, серед яких щонайменше 45 дітей. Загалом в Олешківській громаді, включно із селами, перебувають приблизно шість тисяч цивільних.

Раніше Гасаненко розповіла про критичну нестачу продуктів. За її словами, останнє постачання продовольства до міста відбулося ще 26 травня. Через мінування доріг, постійні обстріли та атаки безпілотників організувати безпечну евакуацію практично неможливо.

Згодом «Главком» повідомляв, що десятки мешканців Олешок намагалися самостійно залишити місто. Люди вирушали пішки, на велосипедах і мопедах, ризикуючи натрапити на міни. Деякі з них намагалися знайти продукти для своїх родин.

Також Україна доставила жителям окупованого міста близько чотирьох тонн їжі за допомогою безпілотників. До гуманітарних операцій долучилися українські військові, морська піхота та підрозділи Національної гвардії.