Велика Британія хоче створити новий союз військового типу із США

Сунак попросить Байдена про військовий економічний альянс між США та Великою Британією для протидії загрозам з боку Китаю та Росії

Велика Британія хоче сформувати економічний альянс військового типу зі США, щоб протистояти загрозам з боку Китаю та Росії. Про це прем'єр-міністр країни Ріші Сунак поговорить із президентом США Джо Байденом завтра, пише Daily Mail.

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Уточнюється, що британський політик вилетів до Вашингтона з дводенним візитом, щоб провести переговори з американським лідером у Білому домі та зустрітися з політиками та лідерами бізнесу. У статті сказано, що Сунак хотів запропонувати створити союз для протистояння загрозам з боку Китаю та Росії.

«Сполучене Королівство та США завжди працювали разом, щоб захистити наших людей і підтримувати наш спосіб життя. Оскільки виклики та загрози, з якими ми стикаємося, змінюються, нам потрібно побудувати альянс, який також захищатиме наші економіки», – пояснив прем'єр.

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«Подібно до того, як оперативна сумісність між нашими військами дала нам перевагу на полі бою над нашими супротивниками, більша економічна сумісність дасть нам вирішальну перевагу в наступні десятиліття. Об’єднавши наші величезні економічні ресурси та досвід, ми будемо розвивати нашу економіку, створювати робочі місця та забезпечувати безпеку наших людей у ​​майбутньому. Це сталося після збільшення кількості ворожих держав, які використовують економічний примус у своїх інтересах, наприклад Росія, що підвищує європейські ціни на енергоносії», – додав він.

Завтра Сунак зустрінеться з Байденом і, як очікується, обговорить міжнародні відносини, штучний інтелект і розширення економічного співробітництва для захисту ключових галузей промисловості та захисту ланцюгів поставок від загроз з боку ворожих держав.

За даними видання, Байден запропонує на переговорах нові торговельні поступки, щоб допомогти автомобільній промисловості Британії. Зазначається, що британські виробники зіткнулися із тиском з боку американських зелених субсидій.

Це може стати формою для нової угоди про корисні копалини, яка дозволить британським компаніям, які експортують електромобілі до США, отримати вигоду від деяких податкових пільг, доступних американським виробникам.

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Раніше повідомлялося про плани Сунака обговорити з Байденом кандидатури на пост глави НАТО. Зокрема, прем'єр намагатиметься переконати президента США підтримати кандидатуру міністра оборони Сполученого Королівства Бена Уоллеса на пост генсека альянсу.

Нагадаємо, США та Китай «відверто» поговорили у Пекіні. Посадовець Держдепартаменту США з Азії Деніел Крітенбрінк і заступник міністра закордонних справ КНР Ма Чжаосю зустрілися через кілька днів після того, як глави оборонних відомств двох країн – Ллойд Остін і Лі Шанфу – зіткнулися на безпековому форумі в Сінгапурі. Офіційні особи Сполучених Штатів провели «відверті та продуктивні дискусії» з китайськими дипломатами в Пекіні на тлі зростання напруженості між двома країнами, заявив Державний департамент США.

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