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«Дипломатичний вихід»: Зеленський назвав умову, за якої готовий домовлятися з Росією

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Дипломатичний вихід»: Зеленський назвав умову, за якої готовий домовлятися з Росією
Якщо Росія хоче дипломатичного напрямку врегулювання конфлікту, має вивести свої війська з України, наполягає Зеленський
фото: Офіс президента

Президент підкреслив, що те, чи військовим шляхом Україна деокупує свою територію, чи ні, залежить тільки від Росії

Якщо Росія хоче «дипломатичного напрямку» врегулювання війни в Україні, вона повинна вивести свої війська з окупованих територій, не очікуючи силової деокупації з боку України. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ.

«Якщо Росія хоче дипломатичного напрямку, вони повинні вийти, не чекаючи, поки у нас загине багато людей і ми виштовхнемо їх силою. Я вважаю, що це велика різниця. Так, результат однаковий, з одного боку. Я вважаю, що ні. Я вважаю, що ми деокупуємо наші території. А яким чином, для мене дуже важливо – втрачати людей або зменшити втрати. І від цього залежить потім, знову ж таки, чи готові ми до будь-якого діалогу», – наголосив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що те, чи військовим шляхом Україна деокупує свою територію, чи ні, залежить тільки від Росії.

«Сьогодні це бачать наші партнери. І вже ті країни, які були скептичні, наприклад, Німеччина, канцлер Шольц, відкрито говорить: «Я вважаю, що з Росією немає про що говорити, поки вона не вийде з території». Зверніть увагу, не поки Україна деокупує, а поки Росія не вийде, тому що тут є логіка для мене. Якщо ти хочеш зі мною розмовляти і розмовляти з цивілізованим світом, ти повинен не чекати, поки тебе виб’ють силою. І виб’ють. Тому що, вибиваючи силою і армією, ми втрачаємо людей. Питання не в часі, бог з ним, заради перемоги ми не втомлюємось. Якщо ми вибиваємо силою, то коли ми їх витиснемо з нашої території, про що їм з нами говорити? Який сенс вже говорити?

Я думаю, що тоді Росія буде шукати собі інших лідерів, які зможуть знайти підхід до всього цивілізованого світу, знайти можливість, щоб з ними люди якісь сідали хоч про щось говорити, тому що після того, що вони зробили, до діалогу з ними ніхто не готовий. Це якщо ми вибиваємо силою, тому така велика різниця».

Зеленський висловив упевненість в тому, що «будь-яке інше керівництво Російської Федерації буде шукати вихід з цієї ситуації» і навіть російське суспільство «вже розуміє, що питання їх внутрішнього вибуху – це питання часу».

Президент назвав підміною фактів і понять заяви російського керівництва про те, що, якщо Росія програє в цій війні, то її не буде.

«Якщо ми будемо битися до кінця і витиснемо їх силою, їх точно не буде в тому вигляді, в якому вони є зараз. Тому що в них буде вибух суспільний, що вони втратили і державу, і повагу, і місце за дипломатичним столом, і втратили армію, все втратили. В них буде всередині революція і не одна. Бо велика територія, і різні люди, різні народи там живуть. Тому буде багато всього», – сказав Зеленський.

За його словами, для керівництва РФ «на сьогодні простого виходу вже немає, бо вони вбивці».

«Але з найменшими втратами – у них є можливість знайти дипломатичний вихід з ситуації. Це значить без куль, без вибухів, без ракет почати виходити з нашої території», – сказав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін через своє постійне бажання щось демонструвати світові більше схожий на фотомодель, аніж на лідера держави.

Також Зеленський назвав російського диктатора слабкою людиною та загнаним звіром, що намагається показати силу залякуючи світ ядерною зброєю.

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Теги: вибух диктатор революція президент Україна Володимир Зеленський путін Німеччина росія втрати

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