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Зеленський закликав Сеул надати ППО Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський закликав Сеул надати ППО Україні
Президент наголосив, що коли йдеться про ЗРК – йдеться про оборону, а не про зброю
фото з відкритих джерел

Зеленський розраховує, що Південна Корея допоможе Україні з оборонною технікою

Президент Володимир Зеленський розраховує, що Південна Корея допоможе Україні з оборонною технікою. Серед ключових потреб – ЗРК для відбиття російський повітряних атак та системи раннього попередження. Про це президент розповів в інтерв'ю Chosun Ilbo.

«Ми усвідомлюємо, що існує кілька обмежень щодо підтримки озброєнь. Однак я вважаю, що корейські принципи не повинні застосовуватися до оборонних систем та обладнання для захисту енергосистем», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що коли йдеться про ЗРК – йдеться про оборону, а не про зброю. 

«Для відбудови України «Небесний Щит» має існувати. Ми щиро сподіваємося, що Корея підтримає нас у цій галузі. Крім того, є система раннього попередження, яка попереджає про російські авіаудари», – додав український лідер.

Очільник держави згадав, як 70 років тому допомоги світу потребувала сама Корея, і вона її отримала. Усього за два покоління Сеулу вдалося увійти в десятку найбільш розвинених економічно країн.

«Я хочу винести урок із досвіду країни, котра пройшла через війни та конфлікти, поставши з руїн», – додав Зеленський.

Нагадаємо, Південна Корея направила в Україну сотні тисяч артилерійських снарядів через Сполучені Штати після тривалого спротиву Сеулу постачанню зброї.

Зазначається, що Сеул досяг «конфіденційної домовленості» з Вашингтоном про передачу снарядів до Сполучених Штатів для доставки в Україну після того, як Вашингтон минулого року попросив свого азійського союзника про артилерійську підтримку.

До слова, Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила, що країна безоплатно надасть Україні 43 ракети класу «повітря-повітря» ближнього радіуса дії AIM-9 із запасів Збройних сил Канади.

Теги: Володимир Зеленський допомога ЗСУ системи ППО Південна Корея

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