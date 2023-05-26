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Росіяни готують імітацію удару по ЗАЕС: розвідка розкрила деталі провокації

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни готують імітацію удару по ЗАЕС: розвідка розкрила деталі провокації
колаж: glavcom.ua

Андрій Юсов: «На території ЗАЕС окупантами вже розміщені відповідні засоби ураження»

Російські загарбники планують провокацію на Запорізькій АЕС. Окупанти збираються зробити імітацію удару по об'єктах станції і надалі звинуватити у цьому Україну. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі «РБК-Україна».

«За останньою інформацією, окупанти продовжують елементи ядерного шантажу та ядерного тероризму. Найближчим часом вони готують провокацію, а саме – імітація удару по об'єктах Запорізької атомної станції з елементами витоку ядерних матеріалів. Для цього на території ЗАЕС окупантами вже розміщені відповідні засоби ураження», – сказав Юсов.

Він уточнив, що одразу після цього окупанти хочуть задіяти так званих експертів «Росатому» для нібито «фіксації» ударів. Паралельно також буде запрошено представників міжнародних структур та організацій, зокрема МАГАТЕ.

«Мета цієї провокації - звинувачення України в нібито обстрілі Запорізької атомної станції. Але головна мета росіян – це перешкоджання діям українських Сил безпеки та оборони щодо звільнення наших окупованих територій на Сході та Півдні України. Адже після цього окупанти можуть вимагати мораторій на військові дії», – пояснив представник воєнної розвідки України.

За його словами, такі провокації з використанням елементів ядерних матеріалів, а також хімічної зброї російські окупанти найближчим часом можуть організувати по всій лінії фронту на Сході та Півдні країни.

Нагадаємо, розвідка показала техніку росіян біля енергоблоків ЗАЕС.

Теги: Запорізька АЕС МАГАТЕ звільнення Україна військові Міноборони окупанти розвідка

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