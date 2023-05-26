Росіяни готують імітацію удару по ЗАЕС: розвідка розкрила деталі провокації

Андрій Юсов: «На території ЗАЕС окупантами вже розміщені відповідні засоби ураження»

Російські загарбники планують провокацію на Запорізькій АЕС. Окупанти збираються зробити імітацію удару по об'єктах станції і надалі звинуватити у цьому Україну. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі «РБК-Україна».

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«За останньою інформацією, окупанти продовжують елементи ядерного шантажу та ядерного тероризму. Найближчим часом вони готують провокацію, а саме – імітація удару по об'єктах Запорізької атомної станції з елементами витоку ядерних матеріалів. Для цього на території ЗАЕС окупантами вже розміщені відповідні засоби ураження», – сказав Юсов.

Він уточнив, що одразу після цього окупанти хочуть задіяти так званих експертів «Росатому» для нібито «фіксації» ударів. Паралельно також буде запрошено представників міжнародних структур та організацій, зокрема МАГАТЕ.

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«Мета цієї провокації - звинувачення України в нібито обстрілі Запорізької атомної станції. Але головна мета росіян – це перешкоджання діям українських Сил безпеки та оборони щодо звільнення наших окупованих територій на Сході та Півдні України. Адже після цього окупанти можуть вимагати мораторій на військові дії», – пояснив представник воєнної розвідки України.

За його словами, такі провокації з використанням елементів ядерних матеріалів, а також хімічної зброї російські окупанти найближчим часом можуть організувати по всій лінії фронту на Сході та Півдні країни.

Нагадаємо, розвідка показала техніку росіян біля енергоблоків ЗАЕС.