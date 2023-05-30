Одна із популярних курортних країн Азії приваблюватиме багатіїв «золотими візами»

Влада Індонезії вирішила видавати багатим туристам «золоті візи», які можна отримати на строк від п'яти до десяти років

Уряд Індонезії докладає максимальних зусиль, щоб залучити багатих іноземних туристів до Індонезії. Один з них – оформлення золотої візи. Таке рішення озвучив міністр туризму та креативної економіки країни Сандіага Уно, пише місцеве видання Detik.

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«Реалізація Золотої візи на завершальній стадії. У найближчі кілька тижнів вона буде запущена», – сказав міністр туризму та креативної економіки Сандіага Уно в прямому ефірі на YouTube-акаунті міністерства туризму та креативної економіки.

Сандіага пояснив, що золота віза – це різновид візи для тривалого перебування в країні. Її видаватимуть на строк від п'яти до десяти років. Щоб отримати її, іноземні громадяни, які відвідують Індонезію, повинні відповідати низці критеріїв. Власник візи також повинен буде мати достатні депозити або заощадження.

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«Ну, цю «золоту візу» можна отримати коли маєш достатньо заощаджень і хочеш перебувати довше. Взимку іноземці хочуть жити на Балі, і це тривалий строк», – пояснив Сандіага.

Міністр туризму та креативної економіки країни сподівається, що видача нового типу віз сприятиме приїзду «якісних» туристів до Індонезії, особливо на Балі. Крім того, він також сподівається, що іноземні інвестори також скористаються перевагами нового типу віз.

«Особливо для дтуристів які хочуть перебувати у нас протягом тривалого часу, від року і більше. Сподіваємося, що це заохотить ІТ підприємців. Такі іноземні туристи важливі для нас, оскільки вони залишаються довше. Вони інвестуватимуть не лише у нерухомість у Індонезії, а й створюватимуть нові робочі місця», – вважає він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів переговори з індонезійським колегою Джоко Відодо під час робочої поїздки на саміті G7 у Японії. Про це повідомила пресслужба Офісу президента. Як зазначається, Зеленський поінформував Відодо про перебіг бойових дій в Україні, а також привернув його увагу до обстрілів цивільної інфраструктури нашої держави. Глава держави закликав президента Індонезії сприяти зусиллям України в поверненні незаконно депортованих Росією дітей.