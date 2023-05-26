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Маємо прогрес щодо авіації: Зеленський підбив підсумки переговорів із союзниками

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Маємо прогрес щодо авіації: Зеленський підбив підсумки переговорів із союзниками
фото: Офіс президента

України працює над тим, щоб прискорити постачання систем протиповітряної оборони від союзників

Україна досягла значних успіхів у переговорах з партнерами щодо передачі ЗСУ авіації. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами влада України працює над тим, щоб прискорити постачання систем протиповітряної оборони від союзників. Офіційні особи нашої країни зроблять усе можливе та неможливе для того, щоб прискорити постачання в Україну більшої кількості та якості систем ППО. Це щоденне питання у роботі з партнерами.

«За цей тиждень маємо значний прогрес і щодо сучасної авіації для України, яка стане ключовим компонентом нашого захисту у повітрі. Ми рухаємось у модернізації оборони швидше, ніж можна було припустити ще півроку тому», – зазначив глава держави.

Триває 457-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом доби противник завдав 18 ракетних ударів по  населених пунктах Київської та Дніпропетровської областей із застосуванням 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 (знищено нашими захисниками) та, двічі за добу, застосував вісім зенітних керованих ракет С-300/С-400 по місту Дніпро.

Теги: Володимир Зеленський літак винищувач системи ППО

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