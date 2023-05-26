Маємо прогрес щодо авіації: Зеленський підбив підсумки переговорів із союзниками

України працює над тим, щоб прискорити постачання систем протиповітряної оборони від союзників

Україна досягла значних успіхів у переговорах з партнерами щодо передачі ЗСУ авіації. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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За його словами влада України працює над тим, щоб прискорити постачання систем протиповітряної оборони від союзників. Офіційні особи нашої країни зроблять усе можливе та неможливе для того, щоб прискорити постачання в Україну більшої кількості та якості систем ППО. Це щоденне питання у роботі з партнерами.

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«За цей тиждень маємо значний прогрес і щодо сучасної авіації для України, яка стане ключовим компонентом нашого захисту у повітрі. Ми рухаємось у модернізації оборони швидше, ніж можна було припустити ще півроку тому», – зазначив глава держави.

Триває 457-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом доби противник завдав 18 ракетних ударів по населених пунктах Київської та Дніпропетровської областей із застосуванням 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 (знищено нашими захисниками) та, двічі за добу, застосував вісім зенітних керованих ракет С-300/С-400 по місту Дніпро.