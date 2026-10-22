Зеленський розповів, чи міг Трамп запобігти вторгненню Росії

Президент припустив, що особисті стосунки Трампа з Путіним могли вплинути на перебіг подій, але звернув увагу на важливу обставину

Президент України Володимир Зеленський заявив, що неможливо достеменно сказати, чи розпочала б Росія повномасштабне вторгнення у 2022 році, якби на той момент президентом США був Дональд Трамп. Водночас глава держави припустив, що особисті стосунки американського лідера з російським диктатором Володимиром Путіним могли вплинути на його рішення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Зеленського.

Президент нагадав, що повномасштабна війна розпочалася за президентства Джо Байдена, тоді як під час першої каденції Дональда Трампа Росія не здійснила повномасштабного вторгнення в Україну. Проте, за словами Зеленського, ці обставини не дозволяють однозначно стверджувати, як розвивалися б події за іншого керівництва Сполучених Штатів.

«Я вважаю, що у Трампа були особливі стосунки з Путіним, і вони зберігаються досі. Можливо, дійсно, дружні стосунки Трампа з Путіним могли б запобігти повномасштабному вторгненню», – зазначив Зеленський.

Водночас український президент наголосив, що навіть якби особисті відносини між двома політиками дозволили уникнути початку повномасштабної війни у 2022 році, це не означало б відмови Кремля від намірів захопити Україну.

«Але одне треба знати напевно: ані я, ані Трамп не будемо вічно сидіти на цих президентських кріслах. У будь-якому разі президентство Трампа закінчилося б, а Путін усе одно не змінив би своєї головної мети – окупації України», – пояснив глава держави.

На переконання Зеленського, саме незмінність намірів російського керівництва є визначальним чинником, незалежно від того, хто обіймає посаду президента США. «Тому, чесно кажучи, я вважаю, що не має значення, хто є президентом, доки Путін залишається при владі», – підкреслив президент.

Окремо Зеленський прокоментував заяву Трампа про причини невдачі російського наступу на Київ на початку повномасштабного вторгнення. Американський президент висловлював думку, що російські війська не змогли захопити українську столицю через рішення одного з генералів спрямувати танки болотистою місцевістю замість асфальтованих доріг.

Зеленський не погодився з таким поясненням, звернувши увагу на втрати російської бронетехніки під час боїв поблизу Києва та Гостомеля. «Хтось не туди повернув – я не знаю, про що говорить Трамп. Це не має значення. З усією бронетехнікою, яку вони втратили біля Києва, Гостомеля. Іншими словами, сотні одиниць бронетехніки згоріли... Бронетехніка їздила вулицями Києва, і люди все спалювали... І річ не в тому, що якийсь генерал був ідіотом», – сказав український президент.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що російські війська зазнали невдачі під час наступу на Київ через рішення одного з генералів спрямувати танки через розмоклі поля замість асфальтованих доріг. Водночас американський лідер висловився про складні особисті відносини Зеленського та Путіна, які, на його думку, перешкоджають досягненню домовленостей про завершення війни.