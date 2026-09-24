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Зеленський зробив заяву після нападу українця на монастир у Польщі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський зробив заяву після нападу українця на монастир у Польщі
Президент України Володимир Зеленський відреагував на напад у монастирі сестер-бенедиктинок у польському Ярославі
фото: Офіс президента України

Унаслідок нападу загинув священник, ще четверо людей дістали поранення

Президент України Володимир Зеленський відреагував на напад у монастирі сестер-бенедиктинок у польському Ярославі, який скоїв 31-річний громадянин України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

«Жахливий злочин в абатстві сестер-бенедиктинок у Ярославі, скоєний громадянином України. Шоковані цим злом», – написав Зеленський.

За його словами, внаслідок нападу загинув священник, ще кілька людей дістали поранення. Президент висловив співчуття родині та близьким загиблого, а постраждалим побажав якнайшвидшого одужання.

«Винний у цьому злі має понести повну відповідальність згідно із законом. Розраховуємо на швидке та ретельне розслідування всіх обставин», – наголосив Зеленський.

Напад стався 24 вересня близько 9:30 на території абатства сестер-бенедиктинок у польському місті Ярослав. За даними польської поліції, 31-річний українець із ножем напав на чотирьох чоловіків та жінку. Серед постраждалих були троє священнослужителів. Один із них згодом помер.

Підозрюваного затримали на місці. Польська прокуратура повідомила, що чоловік того самого дня в'їхав до Польщі з Німеччини. Слідчі наразі встановлюють мотиви нападу; також у підозрюваного взяли зразок крові для перевірки на наявність наркотичних речовин. «Боляче, що люди здатні на такі жахливі злочини. Правосуддя має взяти гору», – підсумував президент.

Нагадаємо, 31-річний громадянин України напав із ножем на п’ятьох людей у монастирі у польському місті Ярослав. Відомо про загибель одного зі священників.

Варто зазначити, що українське посольство у Польщі засудило напад на території монастиря сестер-бенедиктинок у Ярославі. Посольство наголосило, що насильству та нападам на людей не може бути жодного виправдання. Зокрема, висловило вдячність правоохоронцям, медикам та всім службам, які відреагували на цю подію та надають необхідну допомогу постраждалим.

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Теги: кримінал українці Польща Володимир Зеленський

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