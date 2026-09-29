Axios: Трамп запропонував Ірану послаблення санкцій у обмін на певні поступки

Головною метою США залишається недопущення появи у Ірана ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп висловив готовність послабити санкції проти Тегерана та розморозити іранські активи в обмін на конкретні кроки щодо згортання його ядерної програми. Про це пише «Главком» із посиланням на Axios.

За даними видання, відповідна пропозиція створює підґрунтя для потенційного дипломатичного прориву, хоча між сторонами зберігаються істотні суперечності. У той час як Іран прагне зосередити перемовини на скасуванні морської блокади та ситуації в Ормузькій протоці, Білий дім принципово вимагає поступок у ядерній сфері.

Наразі посередники з Катару та Пакистану проводять у Нью-Йорку непрямі переговори з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі та представниками адміністрації США. Американські чиновники оцінюють дискусії як конструктивні й відзначають готовність Ірану до гнучкості, однак залишаються скептичними через минулі порушення домовленостей і вимагають чітких гарантій виконання зобов'язань.

США наголошують, що через блокаду та санкції позиція Ірану щодня слабшає, а головною метою Вашингтона залишається недопущення появи у Тегерана ядерної зброї.

Раніше президент Ірану Масуд Пезешкіан виступив на Генеральній Асамблеї ООН, заявивши, що його народ став «жертвою тероризму» з боку США та Ізраїлю.

У своїй промові він підкреслив, що країна лише захищалася від нападу і не погоджується на «мову сили», але залишається відкритою до діалогу. Під час виступу іранський лідер демонстрував фотографії загиблого Верховного лідера Алі Хаменеї та іранських школярів.