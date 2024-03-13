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Американський дипломат пояснив, чому Трамп знову рветься у президенти

Катерина Іванова
glavcom.ua
Американський дипломат пояснив, чому Трамп знову рветься у президенти
Стівен Пайфер не вірить, що у Трампа є план щодо врегулювання або припинення війни
фото з відкритих джерел

«Головна мотивація Трампа – задовольнити своє величезне особисте его і уникнути кримінального вироку»

Трамп бажає стати президентом, адже як голова держави він знову матиме імунітет і зможе наказати Міністерству юстиції припинити федеральні справи проти нього. Про це заявив Стівен Пайфер, експосол США в Україні та старший аналітик Центру міжнародної безпеки і співпраці Стенфордського університету в матеріалі «Главкому».

Експосол не розуміє, яким чином Трампу вдалося захопити більшість у Республіканській партії, адже його погляди сильно протилежні традиційним республіканським цінностям останніх семи десятиліть.

«Його перше президентство регулярно вважали одним із найгірших, якщо не найгіршим в американській історії, і йому висунуто 91 звинувачення у чотирьох окремих кримінальних справах. Видається, що сьогоднішня Республіканська партія все більше сповідує культ особистості», – наголошує Пайфер.

На його думку, головна мотивація Трампа полягає в тому, щоб задовольнити своє величезне особисте его і уникнути кримінального вироку. Як президент, він знову матиме імунітет і зможе наказати Міністерству юстиції припинити федеральні справи проти нього.

«Хоча я не виключаю перемоги Трампа, я вважаю, що президент Байден буде привабливішим для незалежних виборців і навіть поміркованих республіканців, багато з яких заявили, що не можуть підтримати Трампа. Якщо президент Байден проводитиме передвиборчу кампанію в стилі та з енергією свого виступу «Про стан держави» (7 березня – ред.), він переможе», – підкреслює Пайфер.

Стівен Пайфер наголосив, що як і на більшості американських виборів, внутрішні проблеми та економіка будуть основними факторами, які впливатимуть на вибір виборців. Проте серед питань зовнішньої політики Росія та Україна займатимуть високе місце. Трамп є вразливим щодо цих питань.

За словами експосла, результат виборів матиме великий вплив на політику США щодо України. Якщо президент Байден продовжуватиме підтримувати надання допомоги Україні, то підстав думати, що так само робитиме Трамп – немає. Пайфер не вірить, що у Трампа є план щодо врегулювання або припинення війни.

Нагадаємо, Джо Байден виступив в Конгресі США. Він заявив, що Україна може зупинити Путіна, адже сам Путін не зупиниться на Україні.

Також президент США Джо Байден розкритикував свого конкурента на виборах Дональда Трампа за його зустріч з Віктором Орбаном, заявивши, що прем’єр-міністр Угорщини «шукає диктатури».

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Теги: росія президент Стівен Пайфер Курт Волкер Україна українці партії путін міністр економіка імунітет

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