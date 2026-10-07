Зеленський заявив, що винні в теракті 7 жовтня мають відповісти

Президент також закликав не забувати про інші прояви терору та агресивні війни

Президент висловив співчуття родинам загиблих під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожен терорист має понести відповідальність за скоєне, а світ не повинен забувати про злочини, скоєні проти мирних людей. Про це глава держави сказав у зверненні, присвяченому третій річниці атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, пише «Главком» із посиланням на заяву президента.

Зеленський висловив співчуття громадянам Ізраїлю та інших країн, які втратили рідних унаслідок атаки. Він окремо згадав, що серед загиблих були й українці.

«Це був найбільший і найбільш жорстокий з часів Голокосту удар по єврейському народу та по цивілізованості як такій, і жодного прощення за цей удар бути не може», – заявив президент.

За його словами, під час атаки загинули майже 1200 людей, а щодо заручників, серед яких були діти та інші цивільні, чинили насильство.

«Кожен із терористів повинен відповісти за скоєне», – наголосив Зеленський.

Президент також закликав не забувати про інші прояви терору та агресивні війни, які, за його словами, мають коріння в ненависті. Він зазначив, що у XXI столітті людство вже стало свідком надто великої кількості вбивств.

«Люди заслуговують на мир, безпеку та повагу до життя», – сказав Зеленський. Він наголосив, що світові лідери та всі, хто має реальний вплив, повинні захищати життя тоді, коли це необхідно.

«Важливо лідерам світу, кожному й кожній, хто має реальний вплив і владу, по-справжньому приходити на захист життя тоді, коли це потрібно. Світ точно сильніший, ніж будь-який терор», – підсумував президент.

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС здійснили масштабний напад на Ізраїль, розпочавши його з масованого ракетного обстрілу та проникнення на територію країни. Загинули близько 1200 людей, ще 251 людину взяли в заручники. Серед загиблих були й громадяни України.

Варто нагадати, що російська терористична армія вранці 7 жовтня завдала масованого ракетного удару по Прилуках Чернігівської області. До 18 людей, серед них четверо дітей, зросла кількість загиблих внаслідок удару росіян по Прилуках на Чернігівщині Постраждали 55 людей, у тому числі семеро дітей.