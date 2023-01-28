Велика Британія може надати Україні винищувачі, але після виведення російських військ

Водночас самі армійці Туманного Альбіону непокояться через те, що британські військово-повітряні сили не роблять істотного внеску в підтримку ЗСУ

Велика Британія може надати Україні винищувачі, але за умови, що російські війська на той момент вже будуть викинуті з нашої території. Про це, посилаючись на власні джерела, пише The Telegraph. Щоправда, не уточнюється, куди саме має відступити ворог: за встановлені та міжнародно визнані кордони України чи на ті позиції, які він займав станом на 23 лютого 2022 року.

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На думку співрозмовників видання, літаки в такому разі могли б зайнятися патрулюванням повітряного простору України. Ставлячи питання про винищувачі, журналісти отримали і відповідь «це зараз не в пріоритеті», і відповідь «ніколи не говори ніколи».

Водночас, як стверджує The Telegraph, низка людей, які перебувають у керівництві британською армією, говорять про недостатній внесок їх військово-повітряних та військово-морських сил в підтримку Збройних сил України. Зі свого боку, джерела у ВМС та ВМФ Великої Британії пояснили, що їхнє озброєння складніше у використанні та потребує більше часу на підготовку.

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Як повідомлялось, днями компанія Lockheed Martin, яка є виробником винищувачів F-16, заявила про готовність задовольнити попит на свою продукцію з боку європейських союзників, які мають намір реекспортувати літаки в Україну.