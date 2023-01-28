Головна Світ Політика
search button user button menu button

Велика Британія може надати Україні винищувачі, але після виведення російських військ

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Велика Британія може надати Україні винищувачі, але після виведення російських військ
фото ілюстративне

Водночас самі армійці Туманного Альбіону непокояться через те, що британські військово-повітряні сили не роблять істотного внеску в підтримку ЗСУ

Велика Британія може надати Україні винищувачі, але за умови, що російські війська на той момент вже будуть викинуті з нашої території. Про це, посилаючись на власні джерела, пише The Telegraph. Щоправда, не уточнюється, куди саме має відступити ворог: за встановлені та міжнародно визнані кордони України чи на ті позиції, які він займав станом на 23 лютого 2022 року.

На думку співрозмовників видання, літаки в такому разі могли б зайнятися патрулюванням повітряного простору України. Ставлячи питання про винищувачі, журналісти отримали і відповідь «це зараз не в пріоритеті», і відповідь «ніколи не говори ніколи».

Водночас, як стверджує The Telegraph, низка людей, які перебувають у керівництві британською армією, говорять про недостатній внесок їх військово-повітряних та військово-морських сил в підтримку Збройних сил України. Зі свого боку, джерела у ВМС та ВМФ Великої Британії пояснили, що їхнє озброєння складніше у використанні та потребує більше часу на підготовку. 

Як повідомлялось, днями компанія Lockheed Martin, яка є виробником винищувачів F-16, заявила про готовність задовольнити попит на свою продукцію з боку європейських союзників, які мають намір реекспортувати літаки в Україну. 

Теги: літак Велика Британія допомога ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Частини Росії могли б стати незалежними – прем’єр-міністр Польщі 
Частини Росії могли б стати незалежними – прем’єр-міністр Польщі 
Велика Британія може надати Україні винищувачі, але після виведення російських військ
Велика Британія може надати Україні винищувачі, але після виведення російських військ
Уникнути Третьої світової війни можна тільки зупинивши Росію – міністр оборони Італії
Уникнути Третьої світової війни можна тільки зупинивши Росію – міністр оборони Італії
Скільки танків отримає ЗСУ від країн Заходу
Скільки танків отримає ЗСУ від країн Заходу
Міністр оборони Німеччини виступив проти надання винищувачів для України
Міністр оборони Німеччини виступив проти надання винищувачів для України
Росія вивела в Чорне море 12 кораблів: скільки на них крилатих ракет «Калібр»
Росія вивела в Чорне море 12 кораблів: скільки на них крилатих ракет «Калібр»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Фотомить із Джонсоном принесла «слузі» Камельчуку проблеми
16K
У Росії вже знають ім'я наступника Путіна – Данілов
15K
Лідерку «Батьківщини» Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї (фото)
14K
Іноземні найманці ПВК «Вагнер» розповіли, скільки отримують грошей за вбивства в Україні
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
7302
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще

Новини

Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
Вчора, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
Вчора, 18:25
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
Вчора, 16:55
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
Вчора, 15:21
План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
Вчора, 13:05
Розміром із вантажівку: у NASA попередили про наближення до Землі величезного астероїда
Вчора, 12:54

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту