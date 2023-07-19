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Путін знайшов привід підлеститися до Ердогана

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Путін знайшов привід підлеститися до Ердогана
Диктатор Путін намагається наладити дипломатичні стосунки із президентом Туреччини Ердоганом
фото з відкритих джерел

Туреччина була зацікавлена ​​у придбанні російських літаків для гасіння лісових пожеж, тож Росія швидко відправила їх до країни

18 липня Росія направила до Туреччини два літаки-амфібії Бе-200 для допомоги у боротьбі з лісовими пожежами за вказівкою диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Таким чином російський диктатор вирішив підлестися до президента Туреччини Ердогана, враховуючи те, що Путін фактично підставив Ердогана, вийшовши з зернової угоди. 

Відомо, що Туреччина була зацікавлена ​​у придбанні російських літаків для гасіння лісових пожеж, тож Росія швидко відправила їх до країни.

«За вказівкою президента РФ та відповідно до запиту турецької сторони два літаки-амфібії російського надзвичайного відомства вилетіли з аеропорту Платів у Мугле та Ізмір Турецької Республіки для гасіння великих лісових пожеж», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що масштабні лісові пожежі розпочалися у кількох регіонах Туреччини 16 липня. Загоряння в Балікесірі, Адані, Хатаї, Мерсіні та Мугле ​​вдалося локалізувати, боротьба з вогнем також триває у Текірдазі, Чанаккалі та Діярбакирі. Загоряння виникли на тлі спеки та сильного вітру: 16 липня в Анталії, Мугле ​​та Ширнаку температура повітря перевищила 45 градусів.

Нагадаємо, що Кремль офіційно оголосив, що виходить із «зернової угоди». Таким чином від регулярних погроз це зробити, він вдався до більш рішучих кроків, і фактично – до чергового шантажу «світовим голодомором». Президент Туреччини Ердоган заявив нещодавно, що Путін таки погодився на чергове продовження «зернової угоди» і зазначив, що рішення вдалося досягти завдяки зусиллям ООН. Так, фактично Путін підставив і Ердогана, і ООН. Це рішення в моменті вже призвело до підвищення ціни на пшеницю та кукурудзу на світових товарних ринках.

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Теги: Туреччина росія путін Реджеп Таїп Ердоган

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