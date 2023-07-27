Прем’єр Ірландії зробив гучну заяву щодо смерті Путіна

Стало відомо, як поводитиметься Ірландія у разі смерті Путіна

Прем'єр-міністр Ірландської Республіки Лео Варадкар заявив, що уряд його країни не висловлюватиме співчуття Росії у разі смерті Путіна і навряд чи направить офіційну делегацію на його похорон, повідомляє агентство PA.

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За даними агентства, у питанні про цю гіпотетичну ситуацію, яке було задано прем'єр-міністру, проводилася паралель з поведінкою ірландських лідерів, а точніше одного з батьків ірландської незалежності Імона Де Валери, який обіймав посаду прем'єра та міністра закордонних справ у роки Другої світової війни.

Під час тієї війни Ірландія оголосила про нейтралітет і дотримувалася його ревно, незважаючи на незадоволення західних союзників, особливо сусідньої Великої Британії. Наприкінці війни, коли стало відомо про смерть Адольфа Гітлера, Де Валера висловив співчуття німецькому посланцю, що викликало негативну реакцію світової спільноти та кинуло тінь на репутацію прем'єр-міністра країни.

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Російська агресія глибоко вразила ірландське суспільство: Ірландська Республіка прийняла велику для своїх розмірів кількість українських біженців, у тому числі з Маріуполя, приєдналася до всіх санкцій проти Росії.

Лео Варадкар неодноразово відвідував Україну та обіцяв підтримувати її стільки, скільки потрібно. Крім того, в країні розгорнулася дискусія про те, наскільки розумно для Ірландії, незважаючи на її віддаленість від Росії, мати вкрай нечисленну армію і чи не слід їй вступити до НАТО.