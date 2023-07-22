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Кислиця закликав ООН відреагувати на депортацію українських дітей Червоним Хрестом Білорусі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кислиця закликав ООН відреагувати на депортацію українських дітей Червоним Хрестом Білорусі
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця
фото з відкритих джерел

Український дипломат звернувся до відповідних посадових осіб ООН, щоб вони звернули увагу на публічне зізнання посадових осіб Білоруського національного комітету Червоного Хреста

Під час засідання Ради безпеки ООН, Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН,закликав відреагувати  на зізнання голови Червоного Хреста Білорусі про причетність у насильницькому вивезенні дітей з окупованих військами РФ територій України. Про це йдеться у заяві постійного представника України при ООН Сергія Кислиці під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, передає РБК-Україна.

Український дипломат звернувся до відповідних посадових осіб ООН, прохаючи їх приділити увагу недавньому публічному зізнанню посадових осіб Білоруського національного комітету Червоного Хреста, яке стосується їхньої причетності до незаконного масового насильницького вивезення дітей з територій України, що тимчасово перебувають під контролем окупантів.

Звернення було адресовано, зокрема, спеціальному представнику генерального секретаря ООН з питань дітей та збройних конфліктів.

Крім того, Кислиця просить посадових осіб Організації «належним чином відстежувати цю шокуючу ситуацію», а також проінформувати про неї.

Раніше голова білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час поїздки на Донбас заявив, що його організація вивозить українських дітей з окупованих територій, і обурився, що їх за це вважають злочинцями. 

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний.

До слова, депутати Європарламенту закликають Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордер на арешт глави білоруського режиму Олександра Лукашенка. Це пов'язано із причетністю Білорусі до депортації дітей з України.

 

 

Теги: арешт Україна Сергій Кислиця депортація діти Білорусь

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