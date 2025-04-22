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Адміністрація Трампа висунула економічний ультиматум Індії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Адміністрація Трампа висунула економічний ультиматум Індії
Наразі Індія накладає обмеження на онлайн-магазини, що належать іноземним власникам
фото із відкритих джерел

Індія під тиском тарифів може надати Amazon і Walmart повний доступ до ринку

Торгове протистояння між США та Індією вийшло на новий виток. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, пише «Главком».

Адміністрація президента Дональда Трампа висунула ультиматум індійському керівництву: вільний доступ на внутрішній ринок електронної комерції обсягом 125 млрд доларів для американських інтернет-гігантів Amazon і Walmart в обмін на відмову від введення загороджувальних мит у 26%.

Тиск на Білий дім чинять власники найбільших американських ретейлерів, які давно лобіюють свої інтереси в Індії. Зараз Amazon та Walmart можуть працювати в країні лише в обмеженому форматі маркетплейсів, не маючи можливості безпосередньо продавати товари та послуги. Крім того, вони стикаються із численними перевірками з боку індійських регуляторів.

Протекціоністська політика індійської влади спрямована на захист місцевого бізнесу, насамперед найбільшої групи Reliance та мільйонів дрібних торговців. За даними Всеіндійської конфедерації торговців, у країні налічується близько 90 млн. роздрібних точок, які можуть постраждати від експансії американських корпорацій.

«Іноземні інвестиції вітаються, але вони не повинні здійснюватися за рахунок деформації торгової екосистеми Індії або підриву інтересів її 90 млн. дрібних торговців», – заявив депутат індійського парламенту від правлячої партії Правін Ханделвал.

Нагадаємо, 2 квітня Дональд Трамп оголосив про введення мит на продукцію зі 185 країн і територій. Для більшості з них тариф становив 10%, для Індії – 26%. Втім, уже за тиждень американський лідер призупинив підвищення мит на 90 днів для 75 країн, які виявили готовність до переговорів. Трамп дав зрозуміти, що відкритий до торгу та за розміром тарифів.

До слова, канадці вимагають від Amazon припинити продаж товарів, де Канаду представлено як 51-й штат США. Петиція проти цього зібрала 70 тис. підписів, але маркетплейс Amazon не бачить порушень.

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Теги: США торгівля Дональд Трамп інтернет Індія Amazon

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