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Ігор Петренко Політолог

Триденне перемир’я Путіна: старий трюк у нових декораціях

glavcom.ua
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Путін у Москві, на Червоній площі у честь параду, 9 травня 2024 року
фото: Reuters

«Світ – наче починає розуміти»

Путін пропонує «перемир'я» на три дні – рівно стільки, скільки треба, щоб провести паради і виграти трохи часу на фронті.

Світ цього разу реагує жорсткіше: спецпредставник Трампа Кіт Келлог називає пропозицію абсурдом, президент Фінляндії говорить про кінець терпіння у Вашингтона.

Президент Зеленський чітко окреслює українську позицію: справжній мир – це не кілька днів паузи, а припинення вогню на всіх фронтах і виведення російських військ.

Інакше це не мир, а пастка.

Але питання залишаються.

Чи вистачить світу цієї жорсткості надовго?

Чи не почнуть знову шукати «компроміси», коли Кремль виставить нові умови?

Чи не перетвориться вимога реального припинення вогню на чергову серію затягнутих переговорів?

Україна добре пам’ятає, як виглядають російські «режими тиші».

Світ – наче починає розуміти.

Питання у тому, чи не передумає, коли знову доведеться обирати між принципами і зручністю.

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Джерело
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Теги: Кіт Келлог Дональд Трамп путін росія Україна війна переговори перемир'я

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