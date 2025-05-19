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Мати кримськотатарського політв’язня звернулася до Ердогана з проханням звільнити сина

Володимир Слюсарь
glavcom.ua
Володимир Слюсарь
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Мати кримськотатарського політв’язня звернулася до Ердогана з проханням звільнити сина
Мати Аппаза Куртамета: «Будь ласка, врятуйте мого сина. Нехай його молоді роки не минають за ґратами»
фото: Ayşe Odabaş/Facebook

Аппаз Куртамет перебуває у полоні з 2022 року

Мати кримськотатарського політв’язня Аппаза Куртамета, Айше Куртамет, записала відеозвернення до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з проханням допомогти у звільненні її сина. Куртамет перебуває в російському ув’язненні з 2022 року за політично вмотивованими обвинуваченнями. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Шановний президенте, я благаю Вас підтримати мене у справі звільнення мого невинного сина. Нехай мій син, як і інші невинні кримськотатарські юнаки, не проводить свою молодість у російській тюрмі. Батько Аппаза, Халіл, так само був заарештований через рік і ув’язнений за вигаданими звинуваченнями», – сказала Айше Куртамет.

За її словами, їхній дім відібрали російські окупанти, і наразі вона сама бореться за свободу своїх близьких. Вона подякувала Туреччині за вже здійснені обміни й висловила сподівання, що Реджеп Ердоган сприятиме звільненню її родини.

«Ця боротьба дається мені важко. Тому я благаю Вас як мати допомогти мені. Зараз між Україною та Росією відбуваються обміни. І серед ув’язнених є наші кримські татари. Ми як український народ дуже дякуємо Вам, адже завдяки Вам відбуваються обміни, і багато полонених звільняються. У мене є надія, що Аппаз і його батько теж вийдуть. Будь ласка, врятуйте мого сина. Нехай його молоді роки не минають за ґратами», – додала Айше.

Що відомо про Аппаза Куртамета?

23 липня 2022 року Аппаз Куртамет виїхав з Новоолексіївки, Херсонщина, до своїх родичів у Криму. Він прибув на контрольний пункт «Чонгар», де зв'язок з ним зник.

20 квітня 2023 року кримського татарина Аппаза Куртамета засудив окупаційний суд у Сімферополі до семи років колонії за звинуваченням у нібито фінансуванні українського добровольчого батальйону.

За версією «слідства», він позичив 500 гривень своєму знайомому, який, як дізнався Аппаз після передачі грошей, служить у «батальйоні ім. Номана Челебіджихана».

Кримськотатарський Ресурсний Центр повідомляв, що звинувачення у цій «справі» ґрунтуються на свідченнях «прихованих свідків» та висновку «експертів», які активно співпрацюють із російськими силовиками. Розгляд справи відбувався із грубим порушенням норм міжнародного права, вважають у Центрі.

Мати Аппаза розповідала також, що стан здоров'я її сина, який незаконно утримується в колонії суворого режиму в Псковській області РФ, залишається під загрозою. Зокрема, через психологічний та емоційний тиск. До того ж хлопець має проблеми зі здоров'ям через важкі умови утримання та попередні тортури.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв депортації кримських татар. Він заявив, що будь-які жорстокі імперії заслуговують на падіння.

Раніше Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов несподівано заявив, що нібито рівень захищеності півострова зараз набагато вищий порівняно з тим, що був на початку великої війни. За його словами, Крим повністю захищений із суші, а будь-які наземні операції з боку України є неможливими.

Теги: політв’язні полон Крим

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