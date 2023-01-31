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Журналісти вказали на головні страхи Пригожина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Журналісти вказали на головні страхи Пригожина
Зараз «Вагнер» реально думає над тим, щоб просити волонтерську допомогу
фото з відкритих джерел

Фінансування ПВК опинилося під загрозою 

Американці можуть «віджати» у ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина основні об'єкти, з яких фінансується ПВК. Про це пише проєкт «ВЧК-ОГПУ» з посиланням на джерело.

«Обговорюється, що за «Вагнер» можуть серйозно взятися американці в Африці та Сирії. Якщо так станеться, то є ризик, що відіжмуть головні об'єкти, які там зараз під охороною музикантів і з яких йде фінансування. Нехай це сильно ніколи не обговорювалося вголос, але вважалося , що з тих об'єктів оркестр і живе. Ось тут і може знадобитися величезний обсяг коштів, щоб перекрити витрати. І не факт, що їх дадуть», – каже джерело.

За даними співрозмовника проєкту, раніше ПВК Пригожина нехтувала волонтеркою, адже її забезпечували всім необхідним. «Вагнерівців» вважали головною військовою силою країни, а Пригожина – головною дійовою особою, після Путіна, звісно. Зараз «Вагнер» реально думає над тим, щоб просити волонтерку.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомила, що голова ПВК «Вагнера» Євген Пригожин виконує виключно медійну та політичну функцію у війні проти України.

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Теги: США ПВК Вагнера фінансування скандал Міноборони РФ армія Міноборони розвідка

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