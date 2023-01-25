Пригожин вербує у «Вагнер» вивезених до РФ українських в’язнів

На війну в Україні ПВК «Вагнер» завербувал близько 50 тис. ув'язнених

У вербуванні на війну надається перевага людям, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини

Росія вербує ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, у Краснодарі відбувається активне вербування таких осіб до складу приватної військової компанії «Вагнер».

Більшість українських ув’язнених не задоволені примусовою зміною становища та зневажливим ставленням до них російських ув’язнених.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Найбільш активно закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини.

Як повідомлялося, із 50 тис. ув'язнених, завербованих ПВК «Вагнер», на фронті залишилося лише 10 тис. Інші або загинули, або стали дезертирами.

Між тим у РФ зростає кількісь кладовищ, які ПВК «Вагнер» облаштувала для своїх найманців. Їх ховають у безіменних могилах.

Про вербування ув'язнених у російських в'язницях для участі у війні в Україні стало відомо влітку 2022 року. У деякі колонії з метою вербування приїжджав особисто засновник ПВК Євгеній Пригожин.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що влада США докладає зусиль до припинення діяльності російської ПВК «Вагнер» у тих країнах, де присутнє це угрупування.