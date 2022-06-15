Макрон заявив, що Зеленському таки доведеться домовлятися з Росією про мир

Лідер Франції не спростував і не підтвердив інформацію про візит до Києва

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президентові України Володимиру Зеленському та іншим її представникам доведеться вести переговори з Росією про мир. Це він сказав у промові перед французькими військовими в Румунії.

«У якийсь момент нам доведеться домовлятися... Президенту України Зеленському доведеться домовлятися з Росією, а ми, європейці, будемо за цим столом (перемовин, – ред.)», – сказав Макрон.

Також лідер Франції не спростував і не підтвердив інформацію про намір їхати з візитом у Київ.

Emmanuel Macron: "À un moment donné, le président ukrainien devra négocier avec la Russie" pic.twitter.com/8LTc4vZrgT — BFMTV (@BFMTV) June 15, 2022

Нагадаємо, що раніше Макрон закликав «не принижувати» Росію через війну проти України, щоб після припинення бойових дій була можливість «знайти вихід, використовуючи дипломатичні засоби».