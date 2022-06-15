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  4. Макрон заявив, що Зеленському таки доведеться домовлятися з Росією про мир
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    Політика

    Макрон заявив, що Зеленському таки доведеться домовлятися з Росією про мир

    Макрон заявив, що Зеленському таки доведеться домовлятися з Росією про мир
    фото з відкритих джерел

    Лідер Франції не спростував і не підтвердив інформацію про візит до Києва

    Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президентові України Володимиру Зеленському та іншим її представникам доведеться вести переговори з Росією про мир. Це він сказав у промові перед французькими військовими в Румунії.

    «У якийсь момент нам доведеться домовлятися... Президенту України Зеленському доведеться домовлятися з Росією, а ми, європейці, будемо за цим столом (перемовин, – ред.)», – сказав Макрон.

    Також лідер Франції не спростував і не підтвердив інформацію про намір їхати з візитом у Київ.

    Нагадаємо, що раніше Макрон закликав «не принижувати» Росію через війну проти України, щоб після припинення бойових дій була можливість «знайти вихід, використовуючи дипломатичні засоби».

    Теги: росія окупанти війна Франція Україна Еммануель Макрон окупація #stoprussia
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    Макрон заявив, що Зеленському таки доведеться домовлятися з Росією про мир