Рашисти атакували склад матеріалів ДТЕК

Енергетики продовжують оцінювати збитки та планувати, як перекрити потребу у знищених матеріалах

Російські окупанти атакували склад матеріалів ДТЕК. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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«Ворог завдав удару по складських приміщеннях ДТЕК в Дніпропетровській області. Було пошкоджено кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання», – йдеться в повідомленні.

Енергетики зазначили, що продовжують оцінювати збитки та планувати, як перекрити потребу у знищених матеріалах.

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«Як би ворог не намагався, у нього не вийде зірвати нашу підготовку до опалювального сезону», – додали вони.

Раніше «Укренерго» назвало найгірший сценарій для енергетики взимку.

До слова, українці можуть платити за електроенергію вдвічі менше.

Уряд не має жодних планів щодо збільшення тарифів на електропостачання, оскільки станом на зараз енергосистема України повністю готова до проходження осінньо-зимового періоду.