«Референдум» на Херсонщині: зрадник Стремоусов анонсував заяву

Окупанти на Херсонщині зробили анонс щодо «референдуму» у регіоні

Окупаційна влада Херсонської області планує 20 вересня зробити заяву з питання «референдуму» про входження до складу Росії. Про це заявив заступник голови адміністрації регіону Кирило Стремоусов у зверненні у своєму Telegram-каналі.

«Я думаю, що сьогодні, 20 вересня, ми зробимо негайно заяву за фактом, на який насправді чекають на всі», – анонсував він заяву.

Раніше Стремоусов заявив, що жителі Херсонської області звертаються до окупаційної влади з проханням про якнайшвидше проведення «референдуму», щоб отримати гарантії входження регіону до Росії. За його словами, люди хочуть впевненості у тому, що їх не залишать.

Зазначимо, як раніше повідомлялося, громадська палата «Л/ДНР» виступила з закликом негайно провести «референдум» щодо входження окупованих районів Донецької та Луганської областей до складу Росії.

19 вересня так званий посол «ЛНР» в Росії Родіон Мірошник заявив, що окупований регіон чекає зворотного зв'язку від Москви після прохання провести «референдум» про визнання її суб'єктом Росії. За словами Мірошника, після отримання відповіді Росії можна буде говорити про процедуру «референдуму».

Нагадаємо, як зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни, обговорення необхідності негайної анексії Росією Луганської та Донецької областей свідчить про те, що контрнаступ України на півночі викликає паніку маріонеток російської влади і осіб, що ухвалюють рішення в Кремлі.

Додамо, раніше з'явилася інформація, що рашисти згорнули процес підготовки до псевдореферендуму на тимчасово окупованій частині Херсонської області і вже не називають дати незаконного голосування.