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Зупинка транзиту нафти РФ: Сійярто зробив гучну заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зупинка транзиту нафти РФ: Сійярто зробив гучну заяву
Сійярто припустив, що ЄС міг попросити Україну зупинити транзит роснафти
фото: Петер Сійярто/Facebook

Петер Сійярто: «Єврокомісія і особисто президент Урсула фон дер Ляєн повинні негайно дати свідчення: чи просив Брюссель у Києва заборонити поставки нафти»

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто припустив, що Європейська комісія могла підштовхнути Україну до зупинки транзиту нафти «Лукойлу» своєю територією.

«Минуло більше як тиждень, як ми разом зі Словаччиною ініціювали позов Єврокомісії проти України через заборону поставок нафти. Минуло більше як тиждень, а Єврокомісія нічого не зробила. Незважаючи на загрозу енергетичній безпеці двох країн-членів ЄС, попри кристально очевидне порушення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Брюссель мовчить», – написав Сійярто у Facebook.

На його думку, є два варіанти. Перший за його словами полягає в тому, що нібито Європейська комісія настільки слабка, що не може забезпечити дотримання «фундаментальних інтересів двох держав-членів проти кандидата в члени».

«Другий. Всю справу придумали не в Києві, а в Брюсселі, і не український уряд, а Єврокомісія хотіла шантажувати дві миролюбні країни, які відмовилися від поставок зброї», – стверджує Сійярто.

«Єврокомісія і особисто президент Урсула фон дер Ляєн повинні негайно дати свідчення: чи просив Брюссель у Києва заборонити поставки нафти? А якщо ні, то чому Єврокомісія більше як тиждень не вживає жодних заходів?», – продовжив свої звинувачення Сійярто.

Раніше глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш заявив, що зупинивши транзит нафти російської компанії «Лукойл», Україна ставить Угорщину у «безвихідну ситуацію».  Представник канцелярії Орбана стверджує, що Україна шантажує Угорщину та Словаччину, блокуючи постачання нафти. За його словами, якщо ситуація не зміниться, в Угорщині може виникнути дефіцит палива.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина може подати до суду через загрозу енергетичній безпеці країни. Така ситуація виникла після того, як Україна припинила транзит нафти російської компанії «Лукойл». Сійярто поскаржився, що Угорщина не може отримувати достатню кількість нафти без постачання з Росії, оскільки для цього немає відповідної інфраструктури.

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Теги: Угорщина нафта Європейський союз

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