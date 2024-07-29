Заборона транзиту нафти «Лукойл»: Фіцо пригрозив Україні

Фіцо вважає, що відновлення поставок російської нафти пов’язане з «технічним рішенням», але воно має відбуватися за участю кількох країн

Прем’єр-міністр Словаччини пригрозив припинити поставки дизпалива до України

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо під час зустрічі із послом України Мирославом Кастраном пригрозив Україні наслідками, якщо Київ не відновить транзит нафти російського «Лукойлу». Про це йдеться у заяві прем'єра Словаччини.

Під час звернення прем’єр Словаччини розповів, що обговорив питання постачання «Лукойлу» з послом України. На зустрічі також були присутні міністр закордонних справ Юрай Бланар і держсекретар Марек Ешток.

«Якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлений найближчим часом, Slovnaft не продовжить постачання дизельного палива в Україну, яке покриває десяту частину українського споживання», – заявив він.

Фіцо також додав, що відновлення поставок російської нафти пов’язане з «технічним рішенням», але воно має відбуватися за участю кількох країн.

«Європейський Союз, якщо він хоче вийти з-під тотального впливу Сполучених Штатів, повинен буде подумати про форми співпраці з Російською Федерацією, які повинні передбачати співпрацю в галузі стратегічної сировини», – заявив він.

Нагадаємо, минулого тижня Угорщина та Словаччина заявили про припинення постачання нафти від російської компанії «Лукойл» через Україну. Причиною стало внесення Києвом компанії до списку санкцій.

Згодом глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш заявив, що зупинивши транзит нафти російської компанії «Лукойл», Україна ставить Угорщину у «безвихідну ситуацію». Про це заявив глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш. Представник канцелярії Орбана стверджує, що Україна шантажує Угорщину та Словаччину, блокуючи постачання нафти. За його словами, якщо ситуація не зміниться, в Угорщині може виникнути дефіцит палива.

Читайте також: Заборона транзиту нафти РФ через Україну. ЄС відмовив Угорщині та Словаччині в послузі