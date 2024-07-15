Україна завдала потужних ударів по генеруючих об’єктах РФ – Зеленський

Володимир Зеленський: «Тепер ми можемо говорити з партнерами, про те, що ми можемо розв'язати питання енергетичної безпеки, бо це для усіх важливо»

Україна завдала потужних ударів по російських енергетичних об'єктах, що дозволило Україні вести переговори з партнерами про енергетичну безпеку. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прессконференції 15 липня.



«Зараз всі думають, як зберегти енергетику. Збереження нашої енергетики залежить і від того, що ми завдали потужні удари по генеруючим об’єктам РФ. Тепер ми можемо говорити з партнерами, про те, що ми можемо розв'язати питання енергетичної безпеки, бо це для усіх важливо», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня безпілотними авіаційними комплексами атаковано Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи.

Окрім цього, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників в Брянській області та тимчасово окупованому Криму. Інформація щодо ураження ворожих цілей уточнюється. Крім того, сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування Shahed-136/«Герань-2», навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї. За результатами бойової роботи зафіксовано серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією.

Також у ніч з 17 на 18 червня Збройні сили України завдали удару по російській нафтобазі у Краснодарському краї ракетами «Нептун» вітчизняного виробництва.