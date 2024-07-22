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Після виходу Байдена з президентської гонки підскочили світові ціни на нафту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Після виходу Байдена з президентської гонки підскочили світові ціни на нафту
Рішення Байдена викликало хвилювання на нафтовому ринку
фото: Reuters

Інвестори побоюються потенційних змін у політиці США, що можуть вплинути на енергетичний сектор

Після того, як президент США Джо Байден оголосив про відмову від участі в президентських перегонах 2024 року, світова ціна на нафту злетіла вгору. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, рішення Байдена викликало хвилювання на ринку, оскільки інвестори побоюються потенційних змін у політиці, що можуть вплинути на енергетичний сектор.

Ціна на нафту марки Brent зросла до 83 доларів за барель після найбільшого одноденного падіння з початку червня, тоді як West Texas Intermediate була близько 81 долара.

Невизначеність щодо майбутнього американського лідерства також посилюється звітністю про пожежі в канадській провінції Альберта, яка є центром нафтовидобутку. Пожежі поставили під загрозу видобуток майже 350 тисяч барелів на день.

Крім того, ціни на нафту в цьому році піднімалися через обмеження видобутку з боку ОПЕК+ та геополітичне напруження в регіоні: війна Ізраїлю проти ХАМАСу і конфлікт із підтримуваними Іраном угрупованнями викликали занепокоєння щодо потенційного впливу на нафтопостачання.

За оцінками аналітиків, ситуація на ринку нафти залишається нестабільною. Оперативний спред Brent – різниця між двома найближчими контрактами – зросла до одного долара за барель, що свідчить про бичачу тенденцію. Судячи з цього, інвестори очікують подальшого зростання цін на нафту в короткостроковій перспективі.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що має намір брати участь у виборах президента після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США.

Саме Камалу Гарріс Байден підтримав як кандидатку від Демократичної партії: «Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи – настав час об’єднатися і перемогти Трампа. Зробимо це».

Крім того, усі 50 лідерів штатів Демократичної партії підтримують Камалу Гарріс як кандидата в президенти від партії.

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Теги: нафта ціни вибори у США Джозеф Байден

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