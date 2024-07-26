Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
Уряд Угорщини стверджує, що в країні може виникнути дефіцит палива
фото: telex.hu

Представник канцелярії Орбана стверджує, що Україна шантажує Угорщину та Словаччину, блокуючи постачання нафти

Зупинивши транзит нафти російської компанії «Лукойл», Україна ставить Угорщину у «безвихідну ситуацію». Про це заявив глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш, якого цитує Telex.

Представник канцелярії Орбана стверджує, що Україна шантажує Угорщину та Словаччину, блокуючи постачання нафти. За його словами, якщо ситуація не зміниться, в Угорщині може виникнути дефіцит палива.

Гуяш сказав, що резерви ще є, але рішення має бути знайдене до вересня. «Якщо ситуація не вирішиться, може виникнути нестача палива, але приводу для паніки немає, запаси є, їх можна сміливо гарантувати до вересня, а доти треба знайти рішення», – зазначив Гуяш.

Він додав, що Україна ставить Угорщину у «безвихідну ситуацію», а також нагадав, що Будапешт допомагає Києву з постачанням електроенергії і надає притулок українським біженцям.

Втім, як стверджує представник угорського уряду, Угорщина не буде використовувати ситуацію для шантажу України.

Угорщина та Словаччина отримали винятки з загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але Київ нещодавно розпорядився припинити транзит нафтопродуктів компанії «Лукойл» через нафтопровід «Дружба».

Україна наполягає, що нафтопроводом тече така ж кількість нафти, як і раніше, завдяки іншим російським компаніям. Угорщина та Словаччина ж говорять, що рішення Києва ставить під загрозу їхню енергетичну безпеку.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина може подати до суду через загрозу енергетичній безпеці країни. Така ситуація виникла після того, як Україна припинила транзит нафти російської компанії «Лукойл». Сійярто поскаржився, що Угорщина не може отримувати достатню кількість нафти без постачання з Росії, оскільки для цього немає відповідної інфраструктури.

Теги: Угорщина нафта росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Власники квартир, що не зазнали пошкоджень будівельних конструкцій, можуть отримати компенсації від держави до 350 тис. грн за програмою «єВідновлення»
Атака на багатоповерхівку 8 липня. Після скандалу київська влада пообіцяла житло постраждалим
25 липня, 15:47
«Світла пам’ять, пані Ірино!»
Стріляли в Ірину Фаріон. Цілили – в Україну
21 липня, 08:17
Замах дещо збільшив шанси Трампа на виборах
Чи змінить замах на Трампа хід президентських виборів у США?
15 липня, 15:35
За словами Подоляка, на Заході досі зберігаються ілюзії про міфічні «червоні лінії», внаслідок перетину яких Москва може вдатися до ескалації
Чому союзники проти ударів вглиб Росії західною зброєю? Банкова назвала три причини
14 липня, 09:57
Окупанти призначили зрадницю «заступником голови адміністрації Новоайдарського району ЛНР»
Співпрацювала з окупантами: засуджено ексчиновницю з Луганщини
13 липня, 04:09
Столтенберг сказав, що спроби залякування з боку Росії мають зворотний ефект
Планування вбивства гендиректора Rheinmetall: Столтенберг відреагував
11 липня, 23:03
Бійці ЗСУ показали, як встановили синьо-жовтий стяг в одному з населених пунктів Росії
Прапор України замайорів на території РФ (відео)
29 червня, 11:56
Оригінальне повідомлення про розгортання інженерних військ Північної Кореї в Україні надійшло від південнокорейської телевізійної мережі TV Chouso
Північна Корея відправляє інженерні війська в окуповану Україну? ISW проаналізував
28 червня, 06:40
Виступ нардепки Євгенії Кравчук на засіданні ПАРЄ
ПАРЄ визнала геноцидний намір Росії у знищенні української ідентичності
26 червня, 19:30

Економіка

Уряд Німеччини хоче знизити податки для іноземних робітників
Уряд Німеччини хоче знизити податки для іноземних робітників
На Ямалі вибухнуло найбільше газове родовище «Роснєфті»
На Ямалі вибухнуло найбільше газове родовище «Роснєфті»
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
Південнокорейська компанія постачала РФ обладнання для створення ядерної зброї – ЗМІ
Південнокорейська компанія постачала РФ обладнання для створення ядерної зброї – ЗМІ
Угорщина таємно взяла в китайських банків кредит на рекордну суму – Politico
Угорщина таємно взяла в китайських банків кредит на рекордну суму – Politico
Заборона транзиту нафти РФ через Україну. ЄС відмовив Угорщині та Словаччині в послузі
Заборона транзиту нафти РФ через Україну. ЄС відмовив Угорщині та Словаччині в послузі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
32K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9830
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
9038
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8700
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua