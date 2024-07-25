Заборона транзиту нафти РФ через Україну. ЄС відмовив Угорщині та Словаччині в послузі

Єврокомісія не підтримала прохання Словаччини та Угорщини закликати Київ скасувати санкції проти «Лукойла»

Спроби Угорщини та Словаччини залучити Євросоюз до своєї останньої суперечки з Україною були безрезультатними. Європейська комісія не підтримала їхнє прохання закликати Київ скасувати нещодавні санкції проти російської нафтової компанії «Лукойл». Про це повідомляє Financial Times.

Угорщина та Словаччина отримали винятки із загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Однак нещодавнє рішення Києва зупинити транзит нафтопродуктів «Лукойла» з Росії через нафтопровід «Дружба» може зменшити постачання.

Так, країни звернулися до Єврокомісії, яка займається торговельною політикою ЄС, з проханням розпочати консультації в межах торговельної угоди з Україною. Проте комісар ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс повідомив для Financial Times, що Брюсселю потрібно більше часу для того, аби зібрати докази та оцінки правової ситуації.

За словами трьох дипломатів, на засіданні торгових представників країн-членів ЄС 11 держав підтримали позицію Домбровскіса, а також жодна з них не стала на бік Будапешта та Братислави. Один з дипломатів зауважив для видання, що торговельна угода з Україною містить пункт про безпеку, який може дозволити перервати постачання.

«Вибір часу для звернення є особливо іронічним, враховуючи, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в останні тижні глибоко роздратував більшість своїх партнерів по ЄС і Єврокомісію, односторонньо лобіюючи мирний план щодо України під час візитів до Росії і Китаю без схвалення Брюсселя», – пишуть журналісти.

Крім того, Україна зазначає, що нафтопроводом тече така ж кількість нафти, як і раніше, за допомогою інших російських компаній.

Зокрема, російська нафта становить 35-40% сировини на єдиному нафтопереробному заводі Словаччині, а продукти, вироблені з цієї нафти, також експортуються до України та Чехії, а звідти до інших країн Центральної Європи. Через що дипломат ЄС наголосив, якщо Словаччина не зможе імпортувати з Росії, то «наслідки будуть величезними».

Нагадаємо, Угорщина хоче, щоб Євросоюз виступив посередником для врегулювання ситуації з постачанням нафти російської компанії «Лукойл» через Україну.

Зокрема, Угорщина може подати до суду через загрозу енергетичній безпеці країни. Така ситуація виникла після того, як Україна припинила транзит нафти російської компанії «Лукойл».

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у телефонній розмові з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем розкритикував санкції Києва проти російської нафтової компанії «Лукойл».

Як повідомлялося, Болгарія запропонувала допомогу в подоланні труднощів, які виникли внаслідок обмежень на транзит нафти російського «Лукойлу» через Україну.

До слова, російська нафтовидобувна компанія «Лукойл» оформлює на інші напрямки нафту, яка раніше транспортувалася нафтопроводом «Дружба» в Угорщину і далі в Словаччину.