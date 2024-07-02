Головна Країна Політика
search button user button menu button

Орбан їде до Києва з несподіваним візитом – The Guardian

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Орбан їде до Києва з несподіваним візитом – The Guardian
Востаннє Віктор Орбан приїздив до України у 2010 році
фото з відкритих джерел

Орбан буде в Україні у вівторок, якщо не буде змін в останню хвилину

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 липня приїде із візитом до Києва. Це перша поїздка політика до України з початку повномасштабного російського вторгнення. Про це пише The Guardian з посиланням на інформацію від трьох джерел.

«У вівторок Віктор Орбан відвідає Київ. Візит відбудеться в той час, коли Угорщина перебирає на себе головування в ЄС за ротаційним принципом», – пише видання.

Співрозмовники видання з Будапешта кажуть, що Орбан має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

The Guardian пише, що радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк відмовився коментувати можливий візит. Але інше джерело в Києві підтвердило плани, зазначивши, що Орбан буде в Україні у вівторок, якщо не буде змін в останню хвилину.

Одне з джерел у Будапешті повідомило, що плани візиту з'явилися після тривалих переговорів щодо питання прав угорськомовної меншини в Україні, яка проживає на крайньому заході України поблизу кордону між двома країнами.

«Передумовою зустрічі було вирішення питання прав громадянства. Протягом останніх тижнів домовленість була досягнута. Вони зможуть оголосити про це як про успіх», – повідомило джерело, знайоме з підготовкою до візиту.

Офіційної інформації про візит поки немає жодної з сторін. Востаннє Орбан приїздив до України у 2010 році.

Нагадаємо, наприкінці минулого року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі. Зустріч Орбана та Зеленського буде першою офіційною двосторонньою зустріччю між двома лідерами з початку війни.

Водночас Угорщина поставила ультиматум. У березні стало відомо, що зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і президента України Володимира Зеленського не відбудеться, поки Київ «не поверне права» угорській національній спільноті. 

До слова, Євросоюз має намір не допустити представників Угорщини до високих міністерських постів у Єврокомісії, покаравши цим її прем'єр-міністра Віктора Орбана за «теплі відносини» із президентом Росії Володимиром Путіним. 

Читайте також: 

Теги: Угорщина політика Віктор Орбан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Публічні консультації мають стати невіддільною частиною української політичної культури
Що змінять обов’язкові публічні консультації. Усе, що треба знати про новий закон
21 червня, 12:55
Економіка КНР закредитована сукупно на кілька власних ВВП, але ж ВВП на душу населення в КНР все ще дуже далекий до лідерів і балансує на рівні середнього по світу
Чи вміє Китай планувати наперед? Розвінчуємо розповсюджений міф про Піднебесну
5 червня, 16:51
Оплот ультраправих – маніпуляція страхами, невдоволенням елітами і «світовим порядком»
Що насправді підтримує зростання ультраправих в Європі?
12 червня, 12:01
З часу тимчасової окупації Росією Криму Канада запровадила санкції проти понад 3000 фізичних та юридичних осіб, які сприяли порушенню суверенітету України
Канада залучила до санкційного списку соратників Януковича
4 червня, 22:44
Україна затвердила угоду з Угорщиною, яка дозволить відкрити новий пункт пропуску
Україна відкриє новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною
7 червня, 19:03
Politico: Каллас має вигляд дуже хорошого вибору для європейських лібералів
Politico назвало головного претендента на посаду головного дипломата ЄС після Борреля
13 червня, 01:58
Попередня спроба оголосити про нові антиросійські санкції була 12 червня
Німеччина заблокувала європейські санкції проти Росії
15 червня, 02:27
Орбан переконує, що Росію можна перемогти ціною сотень тисяч життів, але питання полягає в тому, чи стане Україна країною НАТО
Участь НАТО у захисті України: Орбан зробив нову заяву
21 червня, 14:32
Боррель заявив, що у ЄС створили механізм обходу вето на закупівлю зброї за рахунок активів РФ
Використання активів РФ для закупівлі озброєння Україні: Боррель розробив новий механізм
24 червня, 10:52

Політика

Орбан їде до Києва з несподіваним візитом – The Guardian
Орбан їде до Києва з несподіваним візитом – The Guardian
Тищенко майже рік ходив із перевірками від недійсної слідчої комісії: дані руху «Чесно»
Тищенко майже рік ходив із перевірками від недійсної слідчої комісії: дані руху «Чесно»
Італія призначила нового посла в Україні: досьє
Італія призначила нового посла в Україні: досьє
Зеленський: У липні Україна очікує на посилення у захисті неба
Зеленський: У липні Україна очікує на посилення у захисті неба
Зеленський обговорив із конгресменами США постачання додаткових систем Patriot
Зеленський обговорив із конгресменами США постачання додаткових систем Patriot
Скільки виграшів у казино декларують українські посадовці: розслідування
Скільки виграшів у казино декларують українські посадовці: розслідування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
11K
«Американці не мали досвіду, як захищати танки від дронів». Україна показала розробку для Abrams та Bradley
9583
Втрати ворога станом на 1 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
6678
Надбавка до пенсій, виплати ВПО та субсидії: що змінилося з 1 липня
6434
Голова Держпродспоживслужби порадив українцям не вірити сліпо в якість імпортного товару
5663
Онлайн карта бойових дій в Україні на 02.07.2024: ситуація на фронті

Новини

За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
30 червня, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
30 червня, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
30 червня, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
28 червня, 13:18

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua