Орбан їде до Києва з несподіваним візитом – The Guardian

Востаннє Віктор Орбан приїздив до України у 2010 році

Орбан буде в Україні у вівторок, якщо не буде змін в останню хвилину

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 липня приїде із візитом до Києва. Це перша поїздка політика до України з початку повномасштабного російського вторгнення. Про це пише The Guardian з посиланням на інформацію від трьох джерел.

«У вівторок Віктор Орбан відвідає Київ. Візит відбудеться в той час, коли Угорщина перебирає на себе головування в ЄС за ротаційним принципом», – пише видання.

Співрозмовники видання з Будапешта кажуть, що Орбан має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

The Guardian пише, що радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк відмовився коментувати можливий візит. Але інше джерело в Києві підтвердило плани, зазначивши, що Орбан буде в Україні у вівторок, якщо не буде змін в останню хвилину.

Одне з джерел у Будапешті повідомило, що плани візиту з'явилися після тривалих переговорів щодо питання прав угорськомовної меншини в Україні, яка проживає на крайньому заході України поблизу кордону між двома країнами.

«Передумовою зустрічі було вирішення питання прав громадянства. Протягом останніх тижнів домовленість була досягнута. Вони зможуть оголосити про це як про успіх», – повідомило джерело, знайоме з підготовкою до візиту.

Офіційної інформації про візит поки немає жодної з сторін. Востаннє Орбан приїздив до України у 2010 році.

Нагадаємо, наприкінці минулого року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі. Зустріч Орбана та Зеленського буде першою офіційною двосторонньою зустріччю між двома лідерами з початку війни.

Водночас Угорщина поставила ультиматум. У березні стало відомо, що зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і президента України Володимира Зеленського не відбудеться, поки Київ «не поверне права» угорській національній спільноті.

До слова, Євросоюз має намір не допустити представників Угорщини до високих міністерських постів у Єврокомісії, покаравши цим її прем'єр-міністра Віктора Орбана за «теплі відносини» із президентом Росії Володимиром Путіним.